On a testé le premier spa à la bière de Paris

Le premier spa à la bière de Paris vient d’ouvrir ses portes rive gauche, non loin du Bon Marché. Une expérience originale et conviviale, idéale pour se détendre et relâcher la pression.

Vous aimez la bière ? Vous êtes stressés et avez besoin d’une parenthèse bien-être ? Le Beer Spa Paris est fait pour vous. Situé au cœur du 6e arrondissement, cet espace confidentiel propose de profiter, pendant une heure, d’un bain à remous qui contient un mélange de malt, de houblon et de levure de bière.

«Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, on ne se baigne pas dans une baignoire remplie de bière. Cela ne sert donc à rien de vouloir boire la tasse», plaisante Romain, le fondateur et propriétaire des lieux, qui à la suite d’un séjour à Prague en 2019, a eu l’idée de développer en France ce concept très en vogue dans les pays d’Europe de l’Est.

Trois baignoires et des tireuses à bières

Après avoir dégusté une bière à l’accueil, nous sommes invités à découvrir une salle de 38 m2 à l’ambiance tamisée et seulement éclairée par quelques néons bleutés. Ici, trônent trois baignoires doubles en chêne, toutes sculptées par des artisans tchèques. «A partir de deux personnes, l’endroit est privatisé. Vous ne vous retrouverez jamais avec des gens que vous ne connaissez pas», précise Romain.

Une fois le maillot de bain enfilé (peignoirs, serviettes et tongs sont fournis), on s’immerge dans une eau chauffée à 35 degrés et filtrée régulièrement, avant de se servir une mousse (et cela, à volonté). Deux tireuses à bières sont en effet mises à disposition de chaque côté des baignoires. Vous pouvez opter pour une bière avec ou sans alcool de la marque Heineken ou Gallia, laquelle est issue de la microbrasserie francilienne implantée à Pantin (93).

Afin de profiter au maximum de ce moment de détente, un système audio permet de connecter votre smartphone aux enceintes et d’écouter votre propre playlist.

Quand vient l’heure de sortir, on se rince (ou non) grâce à la douche écossaise installée à quelques pas des baignoires, et on n’hésite pas à tester la gamme de soins cosmétiques Trapp à base de bière. Savons, gels douche, shampoings, laits corporels… tous ces produits sont fabriqués à Brecht, en Belgique, par les sœurs trappistines de l'Abbaye Notre-Dame-de-Nazareth, et sont vendus 15 euros pièce.

A l’issue de cette expérience unique qui a néanmoins un coût (70 euros par personne), on se sent détendus et notre peau est douce et hydratée. Car s’ils sont connus comme ingrédients de la bière, le houblon, le malt et la levure de bière ont également des vertus relaxantes, anti-oxydantes et nourrissantes.

Ce spa parisien est l’endroit parfait pour se retrouver en couple ou entre amis, à l’occasion d’un anniversaire, d’un enterrement de vie de jeune fille, de la Saint-Valentin… ou de la coupe du monde de football. Romain envisage en effet d’installer un écran géant pour profiter des matchs depuis son bain à remous.

Beer Spa Paris, 101-103, rue de Sèvres, Galerie Le Sevrien, Paris 6e. Ouvert du lundi au dimanche, de 11h30 à 22h30.

L’abus de l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.