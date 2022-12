Noël 2022 : ces 5 coffrets beauté à offrir à moins de 30 euros

A quelques jours de Noël, la chasse aux cadeaux est lancée. Voici cinq idées de coffrets beauté à glisser sous le sapin pour moins de 30 euros.

Cette année encore, les marques ont fait preuve d’inventivité pour des routines beauté originales. Des soins qui feront autant de bien au corps qu’à l’esprit.

Pour un teint lumineux

Dans une boîte au dégradé rose et bleu, se trouve tout le nécessaire pour avoir une jolie peau sans boutons. Une crème active, un sérum qui permet de lutter contre les imperfections et, en cadeau, une huile du soir proposée en mini format et un chouchou rouge pour un style «eighties».

Coffret anti-boutons Z&MA, 29,90 €.

© DR

Pour des ongles festifs

Pour être belle jusqu’au bout des ongles, Nocibé présente un coffret réunissant six vernis aux teintes chaudes, un vernis embellisseur, ainsi qu’un 2-in-1 coat qui sert à la fois de base et de top coat.

Coffret maquillage – My festive nails Nocibé, 20,95 €.

© DR

Pour des lèvres hydratées

Concernant les lèvres, la marque Fresh a pensé à tout. Disponible en format classique, le Sugar Rosé s’applique le matin, alors que le Sugar lip mask, en version voyage et aux vertus nourrissantes et réparatrices, est à laisser poser toute la nuit.

Coffret duo soin des lèvres Fresh, 19 €.

© DR

Pour une peau nourrie et parfumée

Les soins Rituals aux senteurs énergisantes invitent au voyage. Ce coffret renferme des produits pour le corps et pour le bain enrichis à l’huile d’amande douce et à la rose indienne : un gel mousse douche, une huile corporelle, une crème pour le corps, une brume parfumée pour les cheveux.

Coffret The Ritual of Ayurveda Rituals, 22,90 €.

© DR

Pour un maquillage au top

Une trousse résistante, élégante et pratique dans laquelle Morphe 2 a glissé trois petits pinceaux aux poils synthétiques pour le teint et les yeux. Ils sont parfaits pour appliquer le fond de teint ou les ombres à paupières.

Set de pinceaux On the glow Morphe 2, 17 €.

© DR

