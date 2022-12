Noël 2022 : ces 3 soins et massages à offrir pour une pause bien-être à Paris

Dernière ligne droite dans la course aux cadeaux de Noël. Voici trois soins et massages prodigués à Paris qui feront plaisir aux femmes et aux hommes en quête de détente absolue.

Le soin signature au sofitel le Scribe

Situé à quelques mètres seulement des grands magasins où Parisiens et touristes se ruent actuellement pour découvrir les vitrines de Noël, l’hôtel 5 étoiles Sofitel Le Scribe Paris Opéra a récemment inauguré son Wellness, un espace beauté au 6e étage, au cadre intimiste et à la décoration soignée. Parmi les massages corps et visage proposés à la carte en collaboration avec la marque française vegan Holidermie, le soin signature qui dure 1h15 (260 €).

© DR

Dans ce petit cocon reposant où le temps semble s’être arrêté, le protocole mise sur un nettoyage de la peau en profondeur (sans l’agresser) et la promesse d’un teint lumineux. Ce soin complet combine la méthode HydraFacial, technologie brevetée qui consiste à appliquer des sérums à base d’antioxydants et d’acide hyaluronique, ainsi qu’un anti-âge efficace, et du Kobido inspiré des techniques ancestrales du lifting japonais.

On finit par l’application d’un masque de quartz rose (frais et très agréable) qui permet d’obtenir une peau lisse et de réduire les signes de fatigue.

Espace Wellness du Sofitel Le Scribe Paris Opéra, 1, rue Scribe, Paris 9e.

Le soin Temple of Beauty au Fouquet’s

Un massage relaxant dans un lieu d’exception. Adresse incontournable de l’avenue des Champs-Élysées, le Fouquet’s dispose désormais d’un spa Diane Barrière doté d’une belle piscine de 15 mètres de long, et de sublimes cabines de soin où l’on retrouve toute la gamme de produits de la marque Odacité. On vous conseille vivement de tester le soin du visage Temple of Beauty, d’une heure (190 €) ou de 90 minutes (240 €).

© DR

Avant de commencer, la praticienne vous demandera quelles sont vos attentes pour adapter au mieux le protocole avec l'un des trois sérums, et de choisir une couleur (bleu, rose ou vert). Car ce massage du visage, de la nuque, des épaules et du décolleté s’appuie sur différentes méthodes, et se décline en huit étapes.

Une expérience holistique et sensorielle à base d’huiles essentielles, de fleurs et du fameux Gua Sha en pierre, cet outil de massage issu de la médecine chinoise qui permettra à votre peau d’être repulpée.

Spa Diane Barrière de l'hôtel Fouquet's Paris, 46, avenue Georges V, Paris 8e.

Le remodelage de Martine de Richeville à la Wellness Galerie

Entre deux essayages aux Galeries Lafayette Haussmann, pourquoi ne pas aller découvrir la Wellness Galerie, un espace de 3.000 m2 entièrement dédié aux soins pour hommes et femmes, en plein cœur du grand magasin parisien. Dans ce lieu flambant neuf où sont présentées des marques comme Rituals ou Nuxe, Martine de Richeville et son équipe accueillent tous ceux qui souhaitent découvrir sa méthode unique de remodelage (à partir de 150 € la séance de 50 min). Une technique adoubée par le Tout-Paris et de nombreuses stars.

© DR

Ici, cette papesse du bien-être n’utilise aucune machine, mais uniquement ses mains pour venir à bout de la cellulite stockée notamment sur les hanches ou autour des genoux, libérer les toxines accumulées dans l’organisme et améliorer le système lymphatique. Un palper-rouler manuel qui libère aussi bien le corps que l’esprit, Martine de Richeville n’hésitant pas à discuter pendant la séance afin de traiter l’émotionnel.

Un soin vivement recommandé si vous êtes enceinte ou êtes une jeune maman, ou si vous faites de la rétention d’eau. Si certaines zones peuvent être douloureuses, vous ressentirez une grande légèreté en sortant de la cabine.

La Wellness Galerie aux Galeries Lafayette Haussmann, 40, boulevard Haussmann, Paris 9e.