Bien-être : un corps affiné et musclé grâce à Martine de Richeville et Kalon

L'experte du remodelage corporel Martine de Richeville fait équipe en cette rentrée avec la marque Kalon pour proposer un programme personnalisé pour toutes celles et ceux qui souhaitent une silhouette tonique et sculptée.

Deux techniques sinon rien pour combattre la cellulite, tout en gagnant en souplesse et en tonicité. La papesse des soins amincissants Martine de Richeville s’est associée à Sophie Fourçans-Dibdin, cofondatrice de la marque de fitness parisienne Kalon, dont l'équipe se compose de danseuses professionnelles issues de célèbres cabarets comme le Lido.

Unissant leurs compétences, ces deux femmes proposent une méthode inédite pour prendre soin de soi, avec pour leitmotiv : «Un esprit sain dans un corps sain». Il s'agit de travailler en profondeur sur les tissus engorgés et les amas graisseux, ainsi que sur la masse musculaire en alternant des séances de remodelage corps et des cours de Cardio Barre, mélange de danse, de fitness et de Pilates.

Deux offres sont actuellement disponibles. La formule classique comprend dix séances de remodelage Martine de Richeville - technique manuelle aux effets immédiats -, un an d’abonnement à l’application Kalon avec un programme sur-mesure, et un coaching privé en ligne de 30 minutes. Le pack premium inclut, en sus de cette offre, dix cours privés d'une heure de Cardio Barre, à Paris, prodigués par un coach. Les tarifs sont sur demande (à partir de 1.640 €).