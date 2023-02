Saint-Valentin 2023 : ces 5 parfums pour femme à offrir

Intemporel, le parfum reste l'un des cadeaux les plus appréciés par les femmes à la Saint-Valentin. Voici cinq nouvelles fragrances à offrir le 14 février.

Cacharel

© Cacharel

Incarnée par la jeune actrice américaine Skai Jackson, la fragrance Yes I am bloom up ! signée Cacharel apporte une touche énergisante grâce à ses notes fruitées et florales. On adore le flacon ultra féminin en forme de rouge à lèvres.

Yes I am bloom up !, Cacharel, 70 € les 50 ml.

Nicolaï

© Nicolaï

La nouvelle eau de parfum de la maison Nicolaï mêle ylang-ylang et fleur d’oranger, sans oublier un fond vanillé, promesse de sensualité et de gourmandise.

Kiss me intense, Nicolaï, 61 € les 30 ml.

Krigler

© Krigler

Quand on aime, on ne compte pas. Et avec cette édition limitée (350 exemplaires) de la prestigieuse maison Krigler, Eleganter Schwan 06 Intense, le romantisme sera de mise. Un concentré doux, floral et boisé renfermé dans un flacon miniature élégant.

Eleganter Schwan 06 Intense, Krigler, 450 € les 12 ml.

Valentino

© Valentino

Une invitation au voyage, et plus précisément à Rome, avec cette eau de parfum de Valentino, Born in Roma Intense Donna. De la vanille Bourbon, un trio de jasmins et de la résine de benjoin sont les ingrédients au cœur de cette fragrance intense.

Born in Roma Intense Donna, Valentino, 79 € les 30 ml.

Carolina Herrera

© Carolina Herrera

Les femmes vont craquer pour ce stiletto rose poudré. A l’intérieur, des essences d’amande, d’ylang-ylang, de fève tonka et de pivoine rend cette eau parfum très contrastée.

Good Girl Blush, Carolina Herrera, 98 € les 50 ml.