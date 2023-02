Saint-Valentin 2023 : ces 5 idées de cadeaux beauté pour homme

Alors que les amoureux fêteront la Saint-Valentin le 14 février, voici une sélection de 5 produits de beauté qui devraient plaire... même à Cupidon.

Le puissant parfum Hugo Boss

© Hugo Boss

Incarné par l’acteur australien Jacob Elordi, vu dans la série «Euphoria», la nouvelle fragrance d’Hugo Boss, Boss The Scent Magnetic For Him, séduira les hommes grâce à ses notes puissantes de vanille noire et de son de blé. Une eau de parfum renfermée dans un flacon laqué noir.

Boss The Scent Magnetic For Him, Hugo Boss, 96,50 € les 50 ml.

Le coffret de rasage Wilkinson Sword

© Wilkinson Sword

Un coffret aussi efficace qu’élégant. La marque Wilkinson Sword qui vient de fêter ses 250 ans, présente The Pioneer Collection qui comprend une shavette avec ses lames, ainsi qu’un blaireau sans fibres animales et un savon à barbe. La promesse d’un rasage traditionnel parfait.

Coffret The Pioneer Collection, Wilkinson Sword, 33,90 €.

Les soins pour barbe bulldog skincare for men

© Bulldog Skincare For Men

Si certains hommes aiment avoir une peau aussi douce et lisse que celle d’un bébé, d’autres préfèrent en revanche s’afficher avec une belle barbe. Pour en prendre soin, Bulldog Skincare For Men a imaginé un kit réunissant un shampoing 2-en-1 et une huile. Deux produits naturels enrichis en aloe vera, cameline et thé vert.

Soins pour la barbe, Bulldog Skincare For Men, 16,90 € le coffret.

La nouvelle brosse à dents électrique Philips

© Philips

Mieux qu’une brosse à dents manuelle pour un sourire éclatant, la brosse électrique Sonicare Prestige 9900 développée par Philips, élimine 20 fois plus de plaque dentaire. Deux minutes de brossage sont nécessaires seulement pour obtenir un soin complet et adapté à chaque homme.

Brosse à dents électrique Sonicare Prestige 9900, Philips, 299,99 €.

Le nettoyant et masque au charbon Unbottled

© Unbottled

Utilisé en nettoyant quotidien ou sous forme de masque chaque semaine, ce soin détox de la marque Unbottled est recommandé pour les peaux grasses à tendance acnéique. Formulé à partir de charbon, de tea tree et de zinc, il assainit et purifie en profondeur.

Nettoyant et masque détox, Unbottled, 13,90 €.