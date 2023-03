Chutes de cheveux : Voici 4 solutions naturelles

Vos cheveux ont tendance à beaucoup tomber ? Voici quatre astuces naturelles pour limiter la chute de cheveux.

L’alimentation

Cela peut paraître évident mais l’alimentation est l’une des solutions naturelles pour limiter la chute des cheveux. Une alimentation saine est donc de rigueur, mais il faut aussi penser à consommer des aliments riches en oméga 3, en protéines, en fer, en zinc et en silicium. Parmi les aliments à consommer, les poissons gras comme le hareng, les maquereaux ou bien encore les sardines. Le concombre, la mangue et les fraises font eux partie des fruits et légumes à consommer.

Les huiles végétales

Hydrater ses cheveux est une des solutions pour les empêcher de tomber. Pour ce faire, il faut privilégier les soins à base d’huiles végétales, mais attention à choisir une huile en accord avec la nature de vos cheveux. Parmi les huiles végétales efficaces, celles de coco, d’olive, de ricin ou encore de jojoba, de romarin ou d’avocat.

Les huiles essentielles

Pour rendre le bénéfice des soins aux huiles végétales plus intéressant sur le volet de la chute des cheveux, on peut associer à la routine de soin quatre gouttes d’huile essentielle à mélanger avec la base lavante au moment du shampoing. Les huiles essentielles comme celles de romarin, de ylang ylang, ou de lemongrass assainissent le cuir chevelu et renforce la fibre capillaire.

La stimulation par les plantes

Les massages de la boîte crânienne à l’aide de concoctions issues de certaines plantes peuvent aider à limiter naturellement la chute des cheveux. Parmi les plantes utiles, le romarin qui agit sur la croissance des cheveux, la prêle des champs qui est riche en silicium et qui fortifie les cheveux, l’ortie qui prévient la chute capillaire et réduit la présence de pellicules. Le curry et la cannelle peuvent aussi être bénéfiques aux cheveux.