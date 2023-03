Voici les 7 tendances maquillage pour le printemps/été 2023 

Le printemps est de retour, et avec lui, de nouvelles tendances maquillage. Bouche, yeux…Voici les looks beauté qui vont cartonner avec l'arrivée des beaux jours.

L'eyeliner croisé

Le trait d’eyeliner va avoir la cote. Mais pas n’importe lequel. Pour être au top de la tendance, il faut miser sur l’eyeliner croisé, aperçu lors du défilé Dior printemps-été 2023. Toutefois, il faut savoir manier le pinceau avec une certaine dextérité pour avoir un joli rendu.

Les fards flashys

Côté fards à paupières, on se tourne vers des palettes aux couleurs vives. Vert flamboyant, rose flashy, orange, bleu électrique… Les teintes pops très pigmentées ont envahi les podiums lors de la Fashion Week. Et ce type de fards lumineux se suffit à lui-même.

Une bouche foncée

Avec le retour du printemps et des journées ensoleillées, on a souvent l’habitude de ranger ses rouges à lèvres foncés et mat. Mais cette année, ils vont jouer les prolongations. En effet, les couleurs foncées – du marron, au rouge, en passant par le violet – vont se retrouver sur toutes les lèvres.

les sourcils décolorés

Autre tendance beauté : les sourcils décolorés. On est d’accord, tendance ou pas, c’est un pas difficile à franchir. Mais si vous avez toujours rêvé de tester, alors foncez. En sachant que vous n’êtes pas obligé de passer par la case décoloration. Le résultat sera au rendez-vous en appliquant un fond de teint clair.

Les strass

Le make-up sera aussi placé sous le signe du strass. En effet, les bijoux de peau qui encadrent le regard ont connu un regain d’intérêt grâce à plusieurs séries, comme «Euphoria». Et cette mode devrait encore perdurer dans les prochains mois. Mais sur quel modèle faut-il se baser ? Laissez juste parler votre imagination.

Les cils XXL

Ce printemps/été 2023, les cils XXL sont de sortie. Donc on les fait monter jusqu’au ciel avec du mascara, ou bien on investit dans des faux-cils ou des extensions pour gagner en volume et en longueur. A noter cependant que les extensions de cils demandent un entretien quotidien.

Le teint nude

Et le teint sera…nude ! Autrement dit, on met de côté ses fonds de teint orangés et on se dirige vers des teintes porcelaines, discrètes, et naturelles. Et pour donner un effet bonne mine, un peu de blush rosé pour afficher des joues printanières.