Yoga : on a testé la nouvelle plate-forme Le Tigre avec plus de 1.200 cours en ligne

Créé en 2013 par Élodie Garamond, le Tigre Yoga Club se réinvente et propose une plate-forme digitale inédite regroupant plus de 1.200 cours multidisciplinaires en ligne, enseignés en français et en anglais. Un programme complet pour pratiquer à la maison.

La crise du Covid et le confinement ont fragilisé les secteurs du sport et du bien-être, et ont conduit Élodie Garamond, fondatrice du Tigre Yoga Club, à fermer ses studios.

Mais cette passionnée n’a pas baissé les bras et a imaginé Le Tigre, une plate-forme unique en France, sur laquelle est proposée une offre pléthorique de cours regroupant plusieurs disciplines, accessibles à tous sur l’ensemble des écrans web, mobile, TV et tablette.

Des disciplines accessibles à tous à la carte ou sur abonnement

Ces quelque 1.200 séances d’une durée de 5 à 90 minutes (à vous de choisir) sont prodiguées par la crème des professeurs. On retrouve notamment Alice Girard et son yoga aérien pour travailler la souplesse, les workouts de The Studio Paris de Julie Granger qui associent Pilates, yoga, danse et fitness dynamique, Luna Joséphine et son Body Poetry, Lori Ann Ferreri et ses séquences d’ashtanga ou de yin yoga version américaine, ou encore les entraînements de Cardio Barre du collectif Kalon Movement, qui réunit des danseuses de grands cabarets parisiens.

© Le Tigre/Luna Joséphine

Au programme également, Hiit, renforcement musculaire, méditation, coaching mental et sophrologie.

Pour en profiter, rien de plus simple. Des abonnements sont disponibles à partir de 14 euros par mois pour un accès illimité et sans engagement, ainsi que des sessions à la carte à suivre via Zoom pour 10 euros. Une chaîne TV permet également de visionner directement les cours, les tutos et les émissions pour les adultes comme pour les enfants. Il ne reste plus qu’à vous munir de votre tapis de yoga.