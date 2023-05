Fête des mères 2023 : les meilleurs cadeaux bien-être et beauté à offrir

Le 4 juin prochain, on fêtera toutes les mamans. Une occasion unique de les gâter. Pour vous aider à trouver le cadeau idéal, voici une sélection de soins et d'accessoires qui raviront les mères coquettes.

Des crèmes et huiles pour le corps

© Sabon

La marque Sabon propose un coffret au design floral et au doux parfum de jasmin, qui se compose d’une huile de douche, d’un gommage, d’un lait pour le corps et d’une crème pour les mains. En bonus, des boucles d’oreilles imaginées par Les Couronnes de Victoire qui célèbrent le printemps.

Coffret Rituel Corps The Wonders of Jasmine x Les Couronnes de Victoire, Sabon, 129 €.

l'argile pour un teint éclatant

© Cattier

Très pratique, ce pack réunit quatre soins pour le visage en format voyage (30 ml), lesquels se glisseront facilement dans une valise ou un sac pour le week-end. Le gommage à l’argile blanche exfolie et unifie le teint. Quant aux masques à l’argile verte, rose et violette, ils permettent de purifier la peau, et d’apporter de l’éclat et de la vitalité.

Coffret multi-masking à l’argile, Cattier, 8,45 €.

Une eau de parfum florale

© Élie Saab

Une ode à la sensualité et à la féminité. Après «Le Parfum» et «Girl of Now», la maison Élie Saab dévoile une nouvelle fragrance baptisée «Élixir». Celle-ci renferme des notes florales orientales avec notamment des senteurs d’iris, de mandarine d’Italie et d’essence de Néroli du Liban.

Eau de parfum «Élixir», Élie Saab, à partir de 67,90 € le flacon de 30 ml (chez Nocibé).

Du rouge à lèvres pour une bouche pulpeuse

© Valentino Beauty

Orné d’un «V» en guise de signature, ce coffret maquillage signé par Valentino Beauty et vendu aux Galeries Lafayette, renferme un rouge à lèvres aux teintes lumineuses pour sublimer le sourire. Deux recharges sont fournis pour jouer avec les couleurs. Un acte beauté et écolo.

Coffret rouge à lèvres Couture, Valentino Beauty, 85 € (aux Galeries Lafayette).

Une brosse innovante pour un brushing impeccable

© Babyliss

Un brushing aussi réussi que chez le coiffeur grâce à cette brosse soufflante signée Babyliss. Son revêtement en céramique permet de ne pas agresser les cheveux, en répartissant la chaleur de manière uniforme. Doté d’un embout à picots durs ou souples, cet accessoire beauté va apporter du volume à la chevelure, tout en la lissant.

Brosse soufflante multi-accessoires Smooth Volume 1000, Babyliss, 69,90 €.

un soin au miel pour les cheveux

© Gisou

Un parfum pour les cheveux enrichi de miel du jardin d’abeilles du jardin Mirsalehi, c’est la formule gagnante de Gisou qui, grâce à son «Honey Infused Hair Perfume», garantit des mèches hydratées, lisses et soyeuses.

Honey Infused Hair Perfume, Gisou, à partir de 39,90 € la bouteille de 50 ml (chez Sephora).