Beauté : voici 5 conseils pour faire tenir son maquillage malgré la chaleur

Mascara qui coule sous les yeux, fond de teint qui s'estompe… Soleil et maquillage ne font pas bon ménage. Toutefois, il existe quelques astuces pour conserver son make-up toute la journée malgré la chaleur.

Bien préparer sa peau

Tout d’abord, il est nécessaire de bien préparer sa peau, avec un nettoyage, l’application d’un sérum et d’un soin hydratant. Dans l’idéal, préférez une texture gel ou une crème légère pour la journée. Enfin, pensez à utiliser une base de maquillage (teint, paupières…). Ce produit est spécialement conçu pour favoriser la tenue du fond de teint, des poudres, et autres ombres.

Opter pour un fond de teint léger

Quand les températures atteignent des sommets, il vaut mieux ne pas avoir la main trop lourde sur le fond de teint et éviter les textures trop couvrantes et épaisses, qui vont avoir tendance à étouffer la peau. L’été, les crèmes légèrement teintées et le fond de teint en poudre sont des alliés. Le visage aura ainsi moins tendance à graisser et à briller.

MISEZ SUR LA POUDRE translucide

L'été, la poudre translucide est un véritable allié. Non seulement elle va matifier le teint, mais en plus, elle permet de protéger le maquillage, qui va ainsi tenir plus longtemps. La poudre translucide peut se porter seule, ou s'appliquer après le fond de teint, et durant la journée en cas de brillance indésirable. En plus, ce type de poudre s'adapte à toutes les carnations.

Utiliser un mascara waterproof

Côté mascara, on mise sur les formules waterproof, autrement dit résistantes à l’eau. Même si on ne compte pas piquer une tête, c’est un indispensable car il résiste également à la chaleur et à la transpiration, limitant ainsi l’apparition de taches noires sous les yeux. Et pour un résultat plus naturel, on peut en mettre uniquement sur les cils supérieurs, en se contentant d’une ou deux couches.

Appliquer une brume fixatrice

Pour maximiser ses chances, rien de tel qu’une brume fixatrice. Une fois que l’étape du maquillage est terminée, il suffit de vaporiser le produit à environ 15 centimètres de son visage, en réalisant de préférence un «T» ou un «X» avec sa main. Durant la période estivale, cette étape est essentielle pour que rien ne bouge et arborer un teint impeccable jusqu'au soir.