Les 7 meilleures crèmes anti-rides

L'apparition des rides est un phénomène naturel inévitable. Toutefois, il est possible de les atténuer et de ralentir le vieillissement cutané. A condition d’utiliser les bons produits. Pour vous aider à faire votre choix, voici une sélection de crèmes (vraiment) efficaces pour améliorer l’apparence de votre peau.

la Crème Honey Whip de WISHFUL

Pour lutter contre les signes de l’âge, rien de tel que la crème visage Honey Whip, Signé Wishful, ce soin renferme de puissants actifs : du miel de manuka pour l’hydratation, du cica, ou centella asiatica, une herbe antioxydante utilisée en médecine chinoise, mais aussi des peptides et du collagène. Bref, un cocktail idéal et efficace pour unifier, lifter et régénérer sa peau. En plus, la crème pénètre rapidement, la texture est onctueuse, et sans fini gras.

Crème «Honey Whip» soin hydratant, Wishful, 49€.

la crème bienfaisante d'Yves Rocher

On a toujours une bonne raison d’aller chez Yves Rocher. Outre les gels douches et autres produits pour le bain, vous pouvez acheter sans hésitation la crème anti-rides bienfaisante. Adaptée à tous les types de peau, elle offre des résultats visibles dès le premier mois d’utilisation. Cette crème réunit pas moins de 30 huiles aux bénéfices anti-âge (rose musquée, noix, amande douce, colza, jojoba, camélia…).

Crème anti-rides bienfaisante jour, Yves Rocher, 40,90€.

La MAGIC CREAM Charlotte Tilbury

Impossible de ne pas citer la «Magic Cream» de Charlotte Tilbury. Très plébiscité par les stars, ce soin porte bien son nom. Riche en aloe vera, huile de camélia, en vitamines C et E, ou encore en acide hyaluronique, elle gorge la peau d'hydratation et les résultats sont là. Pour encore plus d’efficacité, n’hésitez pas à l’appliquer en vous massant le visage, de bas en haut, de l’intérieur vers l’extérieur du visage.

Charlotte's Magic Cream, Charlotte Tilbury, 50 ml, 95€.

Le Sérum Eclat de Shiseido

Fondée en 1872 à Tokyo, le marque Shiseido est l'une des plus anciennes sociétés de cosmétiques au monde. Et son savoir-faire est largement reconnu. Au rayon produits anti-rides, vous pouvez misez sur le sérum «Eclat Contours Redéfinis». Il atténue les rides et ridules et donne un vrai coup d’éclat à la peau. Veillez à l’appliquer quotidiennement le matin et le soir. En complément, vous pouvez aussi tester le sérum nuit de la gamme. Il faudra néanmoins débourser une certaine somme.

Vital Perfection, sérum éclat contours redéfinis, Shiseido, 100 ml, 154€.

la crème «Plantscription» de chez Origins

Autre pépite pour atténuer les effets du temps : la crème «Plantscription» de chez Origins. Fondante et légère, elle corrige l'aspect des rides tout en offrant une protection UV puisqu'elle possède un SPF 25. Soin ingrédient clé ? L’anogeissus, un puissant ingrédient anti-âge utilisé depuis longtemps en médecine traditionnelle africaine. On retrouve aussi de l'extrait de graines d’aneth, qui favorise la production d'élastine et rend ainsi la peau plus souple et lisse.

Crème anti-âge intense Plantscription, Origins, 50 ml, 72 euros.

Clinical Traitement 1% Rétinol de Paula’s Choice

Ce traitement anti-âge de chez Paula’s Choice est un indispensable. Et pour cause. Il contient notamment du rétinol. Dérivé de la vitamine A, le rétinol est l'un des actifs les plus puissants pour lutter contre les signes visibles du vieillissement cellulaire (taches, rides…). Veillez toutefois à utiliser ce soin avec précaution. Pour une première utilisation, commencez par 3 applications par semaine et appliquez une petite quantité de produit le le soir avant le coucher sur un visage propre et sec.

Clinical Traitement 1% Rétinol, Paula’s Choice, 30 ml, 68€.

Extra-Firming de chez clarins

Élaboré avec de l’extrait de fleur kangourou bio, doté d'une fort pouvoir régénérant, la crème extra-firming de chez Clarins est un véritable allié anti-âge. Idéale dès 40 ans, elle est rapidement absorbée par la peau et ne colle pas. L'odeur est délicate et après quelques utilisations, la peau apparaît déjà plus ferme et repulpée. Pour ne rien gâcher, elle agit aussi comme un bon bouclier protecteur contre la pollution environnante.

Extra-Firming Jour, crème fermeté anti-rides, Clarins, 50 ml, 89€.