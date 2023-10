Noël 2023 : voici 15 calendriers de l'avent beauté à (s')offrir

Si les fêtes de fin d'année paraissent encore loin, les calendriers de l'avent, très prisés chaque année par les fans de beauté, sont déjà en vente. Voici une sélection de 15 coffrets à se procurer de toute urgence.

Marionnaud

© Marionnaud

A travers ses 25 surprises étoilées, Marionnaud va faire chavirer le cœur des amoureux de bien-être et de cosmétiques. Derrière les petites fenêtres à ouvrir chaque jour, des cadeaux provenant de l’enseigne ou de marques exclusives. Pour exemple, le sérum Ultimune Shiseido, la mousse de douche Rituals ou le masque régénérant Christophe Robin.

Calendrier de l’avent Under the stars Marionnaud, 74,99 €.

Oh My Cream x Maison Sarah Lavoine

© DR

Cette année, Oh My Cream s’associe à la prestigieuse maison Sarah Lavoine pour que bien-être et déco ne fassent plus qu’un. Dans un écrin imaginé par Sarah Poniatowski, sont dissimulées des pépites comme l’iconique crème anti-âge d’Augustinus Bader ou le mascara noir profond de la marque de maquillage clean Ilia. A noter que trois tickets d’or ont été cachés dans trois calendriers avec des lots à gagner.

Calendrier de l’avent Oh My Cream x Maison Sarah Lavoine, 169 €.

Yves Rocher

© Yves Rocher

Pour patienter avant l’arrivée du père Noël, Yves propose de découvrir jour après jour ses produits emblématiques en petit format pour prendre soin de son corps et de ses cheveux. On trouve également des flacons de parfum, ainsi que du maquillage.

Calendrier de l’avent Yves Rocher, 44,99 €.

Mary Cohr

© Mary Cohr

Pour son édition limitée, Mary Cohr a misé sur un calendrier épuré, ornementé de quelques motifs dorés. A l’intérieur, des trésors dédiés au visage et au corps, ainsi que du maquillage signé Masters Colors. Et les beautystas seront ravies puisque pas moins de douze nouveautés comptent parmi les produits proposés.

Calendrier de l’avent Mary Cohr, 96 €.

Bobbi Brown

© Bobbi Brown

Une ombre à paupières crème en stick, une poudre illuminatrice à appliquer au pinceau, un démaquillant en format voyage, une huile apaisante pour retirer les impuretés… Autant de produits à retrouver dans le calendrier Bobbi Brown pour un look glamour et festif.

Calendrier de l’avent Bobbi Brown, 200 €.

Nivea Men

© Nivea Men

Il n’y a pas que les femmes qui ont le droit d’être chouchoutées. Nivea a aussi pensé aux hommes avec cette édition 2023 renfermant, entre autres, un soin contour des yeux, un déodorant, une crème pour les mains, des patchs purifiants… et même une paire de chaussettes. Pour les plus chanceux qui découvriront un ticket d’or, ils pourront espérer décrocher un maillot du Paris-Saint-Germain dédicacé ou un ballon de football.

Calendrier de l’avent Nivea Men, 79,99 € (en exclusivité sur amazon.fr).

Fresh

© Fresh

Réalisé sans plastique et recyclable, ce splendide coffret se compose des incontournables de la marque Fresh. Sérums, crèmes, masques, nettoyants, baumes à lèvres… bienvenue au paradis de la cosmétique.

Calendrier de l’avent Fresh, 359 €.

Diptyque

© Diptyque

Il est aussi beau qu’il sent bon. Le calendrier de la fameuse maison Diptyque se déplie et dévoile des soins, des parfums et de petites bougies qui embaumeront votre appartement ou votre maison.

Calendrier de l’avent Diptyque, 425 €.

Manucurist

© Manucurist

Pour ces fêtes de fin d’année, Manucurist présente les indispensables pour devenir une pro du nail art et être belle jusqu’au bout des ongles. Des vernis green, des pots de paillettes, une base coat, des planches de stickers, le tout accompagné de fiches tutos pour être guidés pas à pas.

Calendrier de l’avent Manucurist, 119 €.

Compagnie de Provence

© La compagnie de Provence

Grâce à ses mantras optimistes, le calendrier de l’avent Compagnie de Provence, conçu par l’illustratrice américaine Amy Jones, va vous mettre du baume au cœur. Sans oublier, tous les soins naturels aux huiles végétales qu’il renferme.

Calendrier de l’avent Compagnie de Provence, 65 €.

The Body Shop

© The Body Shop

La marque anglaise The Body Shop voit les choses en grand en commercialisant pas moins de trois calendriers de l’avent. Trois modèles différents qui se composent de soins pour le visage, le corps et les cheveux, et de la crème de la crème en matière de maquillage. Un magnifique cadeau de Noël avant l’heure.

Calendrier de l’avent The Body Shop, de 69 à 155 €.

Payot

© Payot

Un écho au savoir-faire apothicaire de l’institution. Un coffret collector qui devrait séduire tous les amateurs de faune et de flore. Dans les 24 boîtes que l’on pourra réutiliser par la suite, un éventail de produits corporels et capillaires qui célèbrent le végétal.

Calendrier de l’avent Payot, 87 €.

Fleurance Nature

© Fleurance Nature

Elle est l’une des spécialistes françaises de la beauté et du bien-être bio. La marque Fleurance Nature a créé cette année un coffret ornementé de pommes de pins, de houx et de sapins. Et elle a aussi pensé à un calendrier de l’après pour lancer le compte à rebours entre Noël et le jour de l’an.

Calendrier de l’avent Fleurance Nature, 47,90 €.

Sephora

© Sephora

Ce coffret pour les fêtes ultra coloré contient des miniatures de produits cultes aux nouveautés exclusives. Avec des marques comme Rare Beauty, Gisou ou encore Drunk Elephant, vous serez au top de la tendance.

Calendrier de l’avent Sephora Favorites, 149,90 €.

Blissim

© Blissim

Avant qu'ils n'ouvrent leurs cadeaux au pied du sapin, Blissim a pensé à tous les fans de beauté en développant un calendrier réunissant plusieurs marques premium du secteur comme Nuxe et Caudalie.

Calendrier de l’avent Blissim, 69 €.