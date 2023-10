Pourquoi faudrait-il éviter de se laver le visage avant de se coucher ?

Si vous avez tendance à vous nettoyer le visage juste avant de vous coucher, sachez que c’est une mauvaise habitude. Il vaut mieux faire sa routine plus tôt dans la soirée.

Pour avoir une belle peau et enlever les impuretés accumulées pendant la journée, il est essentiel de se démaquiller et de se nettoyer le visage tous les soirs. Cependant, il vaut mieux éviter de le faire juste avant de se coucher. Surtout si l'on est du genre couche-tard.

Idéalement, il faut réaliser cette routine assez tôt dans la soirée, et plus précisément, lorsque le soleil se couche. C'est à ce moment-là que la peau passe en mode régénération cellulaire et se débarrasse des cellules mortes, en sachant que c’est aux alentours d’1h du matin que son activité est maximale.

Dès que le processus commence, la peau devient plus perméable et donc plus réceptive aux soins et autres sérums, qui pénètrent plus facilement. Toutefois, inutile d’avoir les yeux rivés sur sa montre et levés vers le ciel. Prenez simplement l’habitude de nettoyer votre visage le plus tôt possible, par exemple dès que vous rentrez du travail.

Si on se lave son visage trop tard, juste avant de se glisser au fond de son lit, entre 23h et minuit par exemple, cette fameuse phase de régénération a donc déjà commencé. Résultat, on risque non seulement d'agresser la barrière épidermique de la peau, mais aussi de ralentir le processus de renouvellement.