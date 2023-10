Beauté : voici les 5 choses à ne jamais mettre sur son visage

Le visage est une zone fragile sur laquelle certaines substances n’ont rien à faire. Voici les produits à ne pas mettre sur son joli minois.

La crème pour le corps

Après avoir crémé son corps, on a parfois le réflexe d’appliquer l’excédent de produit sur son visage. Or c'est une mauvaise habitude. Ces deux zones n’ont pas les mêmes besoins, ni les mêmes caractéristiques. La crème pour le corps est souvent très riche et peut être mal tolérée par l’épiderme du visage, une zone plus sensible et plus fine. D’autre part, elle n’est pas enrichie en actifs et ne répond donc pas aux besoins spécifiques du visage : rides, manque d’éclat…

la laque pour cheveux

Pour protéger sa peau et améliorer la tenue de son maquillage, vous pouvez utiliser une brume fixatrice ou un spray fixateur, mais en aucun cas de la laque pour les cheveux. Et pour cause, ce produit contient généralement de l’alcool. Résultat, il va non seulement agresser l’épiderme, provoquer des irritations, mais aussi l’assécher. Ce n’est pas tout, en appliquant de la laque pour les cheveux sur son visage, on risque également d’obstruer les pores.

le citron

Connu pour ses vertus antiseptiques et antioxydante, le citron est souvent plébiscité dans les remèdes de grand-mère, notamment pour combattre l’acné. Toutefois, il vaut mieux éviter de l’appliquer sur son visage. Très acide, cet agrume risque de provoquer des irritations et rougeurs, surtout sur les peaux sensibles. De plus, le citron contient du psoralène, un composé naturel qui, à la suite d’une exposition au soleil, peut engendrer des cloques ou autres brûlures cutanées.

L’Eau chaude

Pour nettoyer et rincer son visage, on évite d'utiliser de l'eau chaude. En effet, cela fragilise le film hydrolipidique de l’épiderme, qui sert de bouclier contre les agressions extérieures. L’eau chaude a également tendance à assécher la peau et à favoriser la desquamation (peau qui pèle). Si vous souhaitez dilater les pores de votre visage, faites de temps en temps un bain de vapeur. Le reste du temps, utiliser de l’eau tiède ou de l’eau froide, idéale pour décongestionner le visage et booster la microcirculation.

le sucre

Le sucre est un bon ingrédient pour exfolier... le corps, et uniquement le corps. Réaliser un gommage sur son visage avec du sucre peut avoir un effet abrasif. Les grains peuvent détériorer la qualité de la peau. Pour désincruster les pores en douceur et éliminer les cellules mortes, privilégiez un gommage doux à grains fins, ou un exfoliant enzymatique (sans grains), qui agit de façon chimique.