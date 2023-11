Noël 2023 : ces 5 coffrets beauté à offrir à moins de 30 euros

Soins cosmétiques, maquillage, parfums sont autant de trouvailles à découvrir dans les coffrets beauté. Voici cinq nouveautés à moins de 30 euros à déposer au pied du sapin.

des cheveux revigorés

© Sol de Janeiro

Une senteur estivale va s’inviter aux fêtes de fin d’année grâce à ce coffret signé Sol de Janeiro. Il comprend un shampoing et un après-shampoing fortifiants et lissants, ainsi que l’après-shampoing sans rinçage Brazilian Joia. Tous ces produits sont proposés en format voyage.

Routine capillaire Brazilian Dreams, Sol de Janeiro, 27 €.

Des cils longs et volumineux

© Fenty Beauty

La marque de maquillage et de soins créée par Rihanna lance une collection de coffrets exclusifs, dont un duo de mascara grand format qui vont apporter du volume à vos cils. Un regard de braise garanti pour la venue du père Noël.

Hella Thicc Thicc, Fenty Beauty, 26 €.

Des lèvres hydratées

© Lanolips

Trois baumes à lèvres (noix de coco, fraise et candy) en taille mini sont dévoilés dans le kit Lanolips à un tout petit prix. L’astuce pour hydrater les lèvres gercées, nourrir les zones du corps sèches comme les coudes et entretenir les cuticules.

Gloss & Hydrate Minis, Lanolips, 10 €.

des senteurs vanillées

© Yves Rocher

Fabriqués en France, l’eau de toilette et le bain douche Voile doré d’Yves Rocher révèlent des notes envoûtantes de vanille et d’épices. Un cadeau qui devrait plaire aux amateurs de parfum.

Kit parfumé Voile doré, Yves Rocher, 24,99 €.

Une bouche pulpeuse

© Milk Makeup

Proposé en édition limitée et décliné en deux versions, ce coffret renferme deux sticks crémeux pour les lèvres et les joues à base de beurre de mangue et d’huiles d’avocat et d’abricot. Après voir appliqué, il suffit d’estomper à sa guise pour un total look.

Sticks crème lip + cheek, Milk Makeup, 29,90 €.