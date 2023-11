Beauté : voici les erreurs à ne jamais faire avec de l'huile de coco

L’huile de coco est comédogène. Autrement dit, elle peut obstruer les pores du visage et favoriser l’apparition d’imperfections.

Protectrice et nourrissante, l’huile de coco est aussi très appréciée pour son odeur gourmande et exotique, qui invite au voyage. Toutefois, dans le cadre d’une routine beauté, il faut l’utiliser avec précaution, surtout si l'on a la peau acnéique ou grasse.

Et pour cause, l’huile de coco est comédogène. Sa texture a tendance à obstruer les pores, empêchant ainsi le surplus de sébum de s’évacuer. Résultat, cela favorise l'apparition des boutons et des comédons, des imperfections qui prennent la forme de points noirs ou blancs.

Si vous souhaitez utiliser une huile pour vos soins beauté, miser plutôt sur l’huile de noisette, qui est non-comédogène, tout comme l’huile de jojoba. A noter que l’huile de coco peut néanmoins être bénéfique si l'on a la peau très sèche ou les lèvres gercées.

Quid des cheveux ?

Riche en acides gras saturés, en vitamine A et E, et en acide laurique, l’huile de coco peut aussi s'appliquer sur les cheveux. Elle les rend plus doux, brillants, et a une action anti-frisottis. Mais ne comptez pas sur elle si vous avez les cheveux cassants et désydratés.

Si le cheveu est sec, c’est qu’il manque d’eau. Or l’huile va repousser l’eau et rendre ainsi la fibre capillaire encore plus rêche. L’huile de coco ne va pas nourrir le cheveu en profondeur et a tendance à masquer le problème.

Pour prendre soin de sa chevelure fragilisée, faites plutôt des masques, en sachant qu’il existe des recettes naturelles efficaces. L’avoine, le miel, l’aloe vera ou encore la compote font partie des ingrédients maison magiques pour sauver nos cheveux de la déshydratation.