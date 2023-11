Dior lance une ligne de produits de beauté pour les bébés

La maison de luxe Dior a lancé une toute nouvelle ligne de produits de beauté pour les bébés. De quoi en ravir plus d'un à l'approche des vacances de Noel.

Des nouvelles senteurs pour ravir vos enfants. La marque de luxe Dior a annoncé le lancement d'une nouvelle ligne de beauté pour enfant. Cette dernière comprend 4 produits phares, une mousse pour le visage, un lait de corps, une eau nettoyante et un parfum du nom de Belle étoile.

Cette gamme de beauté est signée Francis Kurkdjian, directeur de création des parfums de la marque de luxe. Il est notamment derrière la conception du Mâle de Jean Paul Gaultier, ou encore Cologne Blanche de Dior.

Une histoire qui ne date pas d'hier

Si cette gamme est une nouveauté pour la maison de luxe, la création d'une senteur pour enfant signée Baby Dior avait quant à elle déjà vu le jour en 1970. Francis Kurkdjian avait donc pour objectif de faire renaître les senteurs de ce parfum longtemps oublié : «j'ai pris connaissance de tout l'historique de sa création, y compris la formule d'origine que j'ai reconstituée».

Cependant, ce dernier a changé d'avis : «Je trouvais que la fragrance ne correspondait plus à notre époque», explique-t-il son choix.

Site Dior



«Une odeur ronde, douce»

Tout le monde aimerait sentir les odeurs de son enfance. Pourtant, Francis Kurkdjian a voulu casser les codes en créant un parfum qui rappelle plutôt l'odeur délicieuse d'un nourrisson, «une odeur ronde, douce, comme les belles joues d'un bébé potelé».

Le parfumeur ajoute qu'il a «voulu contourner l'inévitable fleur d'oranger qui signe depuis si longtemps l'odeur de l'enfance, et aller chercher une odeur à la sensation réconfortante dans une autre formule : une poire, rosée et verte, égayée par l'églantine qui s'enrobe de muscs ouatés, cotonneux et protecteurs. C'est comme un bonbon crémeux qu'on laisse fondre dans la bouche».