Voici les 4 astuces à adopter pour retarder l'apparition des rides

Signes du temps qui passe, les rides sont inévitables. Elles se forment à mesure que notre peau perd de son élasticité. Toutefois, certaines astuces permettent de ralentir leur apparition. En voici quelques-unes.

Mettre une crème solaire, même l’hiver

La crème solaire, c’est toute l’année ! Pour limiter l’apparition des rides, il est essentiel de protéger son visage des rayons nocifs du soleil (UVA et UVB), et ce, été comme hiver. En effet, même si l’ensoleillement est moindre, qu’il fait froid et que le ciel est couvert, la peau continue d'être exposée aux rayons UV. Avant de sortir, pensez donc à appliquer un soin SPF (minimum 30). Pour rappel, les UVA sont responsables du vieillissement cutané et de l’apparition de taches brunes. Quant aux UVB, ils provoquent les coups de soleil et sont responsables des cancers de la peau.

Manger des aliments riches en antioxydants

Les aliments riches en antioxydants, en vitamines et en oméga-3 sont de bons alliés pour ralentir le vieillissement cutané. Misez notamment sur les poissons gras, comme le saumon, le hareng, le maquereau et la sardine. Par ailleurs, n’hésitez pas à consommer chaque jour une poignée de noix. Source de vitamine E, de zinc et de sélénium, ce fruit à coque est un super-aliment contre le vieillissement prématuré de l’épiderme. Optez aussi pour les myrtilles. Ces petites baies accélèrent la production de collagène, diminuant ainsi les rides. On peut également citer les cèpes, les concombres et les légumes verts.

Utiliser une crème à base de rétinol

Pattes d'oie, rides du lion… Les rides et les ridules sont dues au vieillissement cutané mais aussi à un manque d'hydratation. C’est pourquoi il est primordial d’hydrater les couches superficielles de l’épiderme avec un soin de jour et de nuit. On peut notamment vous conseiller la crème «Clinical Traitement 1% Rétinol», signée Paula’s Choice. Ce traitement anti-âge est particulièrement efficace car il contient du rétinol. Dérivé de la vitamine A, cet ingrédient est l'un des actifs les plus puissants pour lutter contre les signes visibles du vieillissement cellulaire. Veillez toutefois à utiliser ce soin avec précaution. Pour une première utilisation, commencez par 3 applications par semaine.

Masser son visage

Pour raffermir votre minois et atténuer les rides, pensez également à masser votre visage, avec vos doigts ou un outil de massage liftant, tel que le «gua sha», issu de la médecine traditionnelle chinoise. Pratiqué régulièrement (2 à 3 fois par semaine), le massage facial permet d'activer la microcirculation, de favoriser le renouvellement cellulaire, et ainsi de prévenir la formation des rides. Le plus ancestral est le massage Kobido, qui mêle pétrissage, vibrations, tapotements, et étirements. Mais il existe d’autres techniques faciles à faire soi-même : réaliser des mouvements circulaires avec le bout des doigts, en allant de l’intérieur vers l’extérieur, et pincer légèrement sa peau avec le pouce et l’index, en allant de bas en haut.