Mode : voici les 4 principales tendances qui cartonneront en 2024, selon Pinterest

Pour se mettre à la page, voici le top des tendances et des modes de vie qui se profilent pour l’année 2024, selon l’application de visuels Pinterest.

Les tendances 2023 désormais au placard, place aux nouveautés 2024 ! Pinterest, l’application favorite pour trouver de l’inspiration a classé, en fonction des principales recherches, les nouvelles tendances qui se dessinent pour cette année.

Papi cool

Les pulls de vos grands-parents ne sont plus si ringards. Rendez-vous dans les friperies ! La mode 2024 s’oriente vers les coupes et les motifs vintages, les cardigans, les matières comme le velours côtelé, les bérets et chapeaux, les jeans, les serre-têtes. Les couleurs neutres, comme le marron, le noir, le blanc, le beige, sont très appréciées.

En 2024, passez le cap de la récup pour un style plus personnel et un mode de consommation responsable. Le recyclage et le fait-maison sont en tendance pour la nouvelle année. Par exemple, les recherches de vestes en jean personnalisées ont augmenté de +355%.

Pot à peau

La tendance est à la «self care». Les recherches autour des routines soin du corps ont explosé à +1025%. Les pages de l'application se remplissent de tenues confortables, de recettes de masque, de soins de beauté, de crèmes hydratantes... Parmi les conseils bien-être, le guasha, le yoga et le massage sont à la mode.

Nœud Nœud

Un accessoire en vogue pour les coiffures 2024. Les nœuds papillon et les boucles sont de sortie pour agrémenter vos cheveux, vos chaussures, ou votre tour du cou. Les recherches de tenues avec nœud ont augmenté de 190%, en particulier les foulards enroulés et les gros noeuds pour accrocher ses cheveux.

L'élégance est au coeur des tendances, le street-wear dépassé. Les tenues sont plus sobres et plus épurées. Ainsi, les noeuds apportent de la structure et de la couleur.

Au lit days

L’hyperactivité n’est plus à la mode. La génération Z est en recherche de tranquillité et de détente. Les recherches concernant les voyages en solitaire ont augmenté de +145%, le sommeil ASMR de +165%, les détox numériques de plus de +80%.

Le feed se remplit de photos de plages désertes, de lits douillets, de nature. Le top des recherches met en avant des techniques anti-stress et des moments de détente.

En 2024, la tendance se tourne vers l'élégance et le vintage. Elle s'accompagne d'un mode de vie plus sain. Combattre son stress, améliorer ses relations, prendre soin de son corps font partie des principales recherches.