Saint-Valentin 2024 : 5 idées cadeaux beauté pour lui

La Saint-Valentin approche et vous n’avez toujours pas trouvé LE cadeau idéal pour votre amoureux ? Pas de panique. Voici une sélection de produits et accessoires de beauté pour combler Monsieur.

Une parenthèse détente chez Nocibé

©Nocibé

Pour décompresser, rien de tel que ce coffret Nocibé, spécialement imaginé pour lui. Cette parenthèse bien-être dure 45 minutes avec au choix : un soin visage pureté, un soin du dos sur-mesure, ou un massage décontractant dos ou jambes de 30 minutes, suivi d’un soin pour les ongles.

Coffret «Institut au masculin», Nocibé, 45 €.

le nouveau parfum boss

©Boss

Vous pouvez aussi lui dire «je t'aime» avec un parfum. Et celui qui l’envoûtera à coup sûr se nomme «The Scent Elixir». Intense et épicé, cette fragrance signée Boss évolue vers un cœur de lavande bio, originaire de Provence, et est enrichie d’une douce base boisée de santal calédonien.

Parfum The Scent Elixir, Boss, 147 € (100 ml).

Une Huile à barbe assouplissante

©Marionnaud

Si votre cher et tendre aime prendre soin de sa barbe, cette huile de chez Marionnaud est un indispensable. Préparée à base d'huile d'amande douce et de jojoba, elle assouplit les poils, rend la barbe toute douce et facilite le peignage. En plus, son format en stilligoutte permet un dosage précis.

Huile à barbe assouplissante, Marionnaud, 17,99 € (30 ml).

UN ÉPILATEUR À LUMIÈRE PULSÉE BRAUN

©Braun

Votre partenaire est du genre à enlever le moindre poil qui dépasse ? Alors ce cadeau devrait le ravir. La marque Braun propose Braun Silk-expert Pro 5, le premier épilateur à lumière pulsée pour ces messieurs. Il envoie jusqu’à 125 flashs par minute et élimine les poils visibles sans effort, de façon permanente et sûre.

Braun Silk-expert Pro 5, Braun, 518 €.

LA BROSSE À DENTS Prestige signée PHILIPS

©Philips

Autre idée cadeau pour lui mettre le sourire aux lèvres : cette brosse à dents électrique Sonicare, développée par Philips, qui détecte et s'adapte automatiquement au brossage de chacun. Dotée d'un capteur de pression, permettant d'éviter un brossage excessif, elle élimine 20 fois plus de plaque dentaire, et ce, en seulement deux minutes.

Brosse à dents électrique, Sonicare DiamondClean Prestige 9900, Philips, 242 €.