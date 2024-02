Ces 3 lieux dédiés à la beauté et au bien-être à tester à Paris

Pour échapper à la frénésie parisienne et prendre soin de soi, rien de mieux qu’une pause détente. Voici trois lieux autour de la beauté et du bien-être à découvrir.

Studio Fauve

Au Studio Fauve, le poil est passé à la loupe. Alors qu’il a longtemps été perçu comme la bête noire des femmes, Marine Morel, fondatrice de la marque de rasoirs inclusifs UNY et à l’origine de ce lieu unique au cœur du Marais, a souhaité le remettre sur le devant de la scène. Ici, une sélection de soins sont proposés pour «les sculpter, les détendre, parfois les arracher mais surtout les sublimer».

Parmi eux, le soin signature énergisant du cuir chevelu (130 €, les 60 min) pour fortifier les cheveux et le soin ultra régénérant (170 €, les 60 min) pour favoriser la repousse capillaire. Original, le soin illuminant (100 €, les 45 min) cible les sourcils et vise à libérer toutes les tensions autour de cette zone. Enfin, le soin apaisant et calme (à partir de 20 €, de 20 à 40 min) combine épilation et protocole personnalisé pour éviter les rougeurs et les irritations tant redoutées.

Studio Fauve, 29, rue des gravilliers, Paris (3e).

Kupala

Inutile de prendre l’avion pour se plonger dans l’univers slave. Dans le 15e arrondissement de la capitale, le spa Kupala, qui s’inspire des bains russes, propose de découvrir l’art du banya, à mi-chemin entre le sauna et le hammam avec une température de 50 à 75°C, et un taux d’humidité de 60%. Pour le cadre, on mise donc sur une ambiance rondins de bois, bougies et feu de cheminée pour un dépaysement total.

A la carte, des formules pour une expérience en solo et jusqu’à six personnes, d’une durée d’une heure et demie à cinq heures. L’option découverte (à partir de 170 €) comprend l’aromathérapie pour dégager les voies respiratoires (parfait en cette saison), un soin «parénié» - qui est un balayage à rameaux plus ou moins intense avec le recours à un vénik qui regroupe des branches et des feuilles de chêne, de bouleau et d’eucalyptus - puis un savonnage revitalisant qui vous permettra de ressortir avec une peau douce et lisse. Tout au long de votre séance, vous serez guidé par un maître de vapeur.

Kupala, 20, rue de Vouillé, Paris (15e).

Holi You

Imaginé par Maud Loyer et Vladimir Pachkevitch, Holi You se veut «le temple du selfcare». Situé dans l’ouest parisien, cet endroit protégé du tumulte ambiant, où le corps et l’esprit ne font qu’un, ravira tous ceux qui souhaitent une approche holistique. Différentes alternatives sont proposées pour atténuer les douleurs physiques et émotionnelles, gérer le stress au quotidien et profiter d’un sommeil réparateur.

Dans ce «sanctuaire» privé, on y trouve une gamme de produits issus de nombreuses marques comme l’aromathérapie à vapoter Ripple+, les compléments alimentaires Mycelab et les infusions Indicali. On peut aussi réserver un massage ayurvédique ou énergétique, un drainage lymphatique, ou encore une séance de yoga, d’hypnose ou de sonothérapie. Et même une consultation de tarology pao avec Paolina, qui associe à la pratique du tarot la visualisation, la méditation et la sophrologie.

Holi You, 101, avenue Victor Hugo, Paris (16e).