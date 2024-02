Hydro bob : quelle est cette nouvelle coiffure tendance plébiscitée par les coiffeurs ?

Les adeptes de folies capillaires vont adorer cette tendance printanière. Le coiffeur américain à succès, Tom Smith, a dévoilé sur son compte TikTok la coiffure que toutes les it girls s’arrachent : l’hydro bob.

Si les cheveux sont un accessoire à part entière, la nouvelle mode capillaire est à la coupe courte. Dans une vidéo publiée mercredi 21 février, le coiffeur américain Tom Smith a révélé à ses 96.000 admirateurs la prochaine tendance pour le printemps 2024. C’est l’hydro bob, un carré coupé très court, au-dessous de l’oreille, mais avec une variante particulière : son «effet mouillé».