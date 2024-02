SephoraKids : attention à ces cosmétiques pour adultes qu'utilisent les enfants

Depuis plusieurs semaines, le hashtag #SephoraKids est la tendance sur TikTok. Des vidéos montrant des jeunes filles d'à peine 10 ans dévaliser les magasins Sephora, avec des produits cosmétiques pour adultes, inondent le réseau social. Une nouvelle «mode» qui inquiète et peut s'avérer dangereuse.

TikTok est régulièrement générateur de tendances qui créent la controverse. C’est une nouvelle fois le cas, avec l’émergence du hashtag #SephoraKids. Depuis plusieurs semaines, la plate-forme se fait inonder de vidéos montrant des jeunes filles âgées de 9 à 13 ans déambulant dans les rayons des enseignes Sephora, à la recherche de soins du visage destinés aux adultes : crèmes anti-rides, anticernes, gouttes auto-bronzantes… Le phénomène fait polémique, et de nombreuses employées de Sephora prennent la parole pour avertir sur les effets néfastes que peut engendrer l’utilisation de ces cosmétiques sur la peau d’enfants, mais aussi sur la détérioration des magasins suite au passage de ces jeunes.

«Les conseillères beauté Sephora ne sont pas des baby-sitters. Je n'arrive pas à croire à quel point le magasin est en désordre quand j'y vais tous les jours. Veuillez avoir du respect pour nous et nos magasins», écrit l’une d’elles sur son compte TikTok.

Des internautes montrent également l’étendu des dégâts sur les produits servant de testeurs dans les magasins de l’enseigne.

Cet engouement soudain des enfants pour les cosmétiques prend aussi sa source au sein du réseau social TikTok. Un nombre grandissant de très jeunes influenceuses s’expose en train d’utiliser des produits pour la peau : masques, crèmes, sérums… À l’image de North West, fille de Kim Kardashian et Kanye West, qui, à seulement 10 ans, publie des vidéos de ses routines beauté.

Se badigeonner la peau à seulement 10 ans est-il sans risques ? Le sujet fait aussi polémique du côté des spécialistes. @framebysarahbattikha, une utilisatrice de TikTok qui indique travailler dans une clinique beauté, s’insurge de l’utilisation de tels soins à un âge aussi précoce, et avertit sur les dangers.

«Petite mise en garde pour nos jeunes passionnées de beauté ! On sait que l'univers de la beauté chez Sephora est super tentant, surtout avec des produits dans des packagings attrayants qui peuvent contenir du rétinol par exemple. Mais saviez-vous que le rétinol et d'autres produits anti-âge ne sont pas du tout faits pour les jeunes peaux, comme celles des fillettes de 10 ans ? À cet âge, la peau est encore très fragile et a besoin de douceur, pas de traitements intensifs conçus pour les adultes. L'utilisation de produits inadaptés peut perturber l'équilibre naturel de la peau et causer des problèmes à long terme», explique-t-elle.