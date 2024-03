Voici la coupe de cheveux des années 1990 qui sera tendance ce printemps-été

Les coupes courtes sont très en vogue cette année. Mais s’il y en a bien une qui sera tendance ce printemps-été, c’est le «baroque bob».

L’arrivée des beaux jours donne souvent des envies de changements capillaires. Et cette année, c’est sur le «baroque bob» qu’il faut miser pour être au top de la tendance. Très prisée dans les années 1990, cette coupe au carré fait son grand retour ce printemps-été.

Plus précisément, il s’agit d’un carré qui s’arrête juste au-dessus des épaules et se porte avec la raie sur le côté ou au milieu. Sophistiquée et glamour, cette coupe se caractérise par des ondulations qui forment sur le bas des longueurs des vagues en «S», vers l'intérieur du visage.

Adapté à toutes les formes de visage, le «baroque bob» est idéal pour les cheveux naturellement bouclés et épais, mais convient également aux cheveux fins. Et pour cause, elle apporte du volume et de la dimension à la chevelure.

C’est aussi un bon compromis pour celles qui hésitent à franchir complètement le cap de la coupe courte. Toutefois, comme toutes les coupes courtes, elle nécessite de l’entretien (rafraîchissement, bigoudis, fer à lisser, spray texturant…).

Pour compléter ce look baroque, n’hésitez pas à ajouter des nœuds, rubans et autres barrettes ornées de perles, des accessoires qui restent très tendance en 2024.