Bella Hadid : le mannequin dévoile sa routine matinale à plus de 600 euros

Le mannequin a partagé sur TikTok sa routine matinale en dix étapes, qui coûte plus de 600 euros.

À vos portefeuilles. Sur les réseaux sociaux, Bella Hadid a dévoilé un aperçu de son méticuleux rituel matinal, évalué à plus de 600 euros.

Sur TikTok, la jeune femme âgée de 27 ans a montré chaque étape de sa routine bien-être, révélant tous les produits qu'elle consomme auxquels s'ajoutent quelques habitudes.

La journée d’Isabella Khair Hadid, de son vrai nom, commence par l'absorption de plusieurs gouttes de sérums revitalisants, mélangées à un liquide. Ensuite, elle avale 14 vitamines en les accompagnant d'un jus vert. L'étape suivante consiste à boire un verre de gel de mousse de mer, contenant de nombreux minéraux tels que le zinc, le fer, le sélénium, le potassium, le calcium et surtout l’iode et le carraghénane. En outre, il regorge de fibres et de protéines de haute qualité, ce qui facilite la digestion.

L’ancien mannequin de Victoria Secret a poursuivi en buvant un troisième verre de Fulvic Detox, qui est décrit comme un «soutien doux à la détoxification cellulaire», et qui contient des oligo-éléments ioniques liquides.

Son petit-déjeuner comprend par ailleurs un croissant dans la vidéo et un spritz sans alcool de sa marque, appelée «Kin Euphorics», qui contient de la L-théanine et du Schisandra, pour «calmer le stress» et «recentrer la balance».

«une REINE rayonnante et en bonne santé»

Après avoir purifié son appartement avec de la sauge, Bella Hadid a mis quelques gouttes d'huiles essentielles sur ses poignets et dans le creux de son cou, puis enfilé plusieurs bracelets en cristal. Elle a conclu sa longue routine en écrivant dans un petit journal.

Selon le média The Cut, l'ensemble du rituel reviendrait à 736 dollars (680,64 euros) au total.

«Matinée avec moi avant de commencer à faire des choses pour vous», a-t-elle écrit en légende de la vidéo, taguant sa nouvelle entreprise «Orebella».

«Nous aimons voir une REINE rayonnante et en bonne santé», a commenté l'actrice Julia Fox.