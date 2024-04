Beauté : voici la tendance manucure qui cartonne ce printemps

Pour être tendance jusqu’au bout des doigts, voici la manucure à adopter dès ce printemps.

Les beaux jours sont de retour et avec eux, de nouvelles tendances. Côté manucure, plusieurs couleurs restent en vogue, comme le vert pomme, le pêche, le rose tendre ou encore le nude.

Mais cette année, il faut surtout miser sur «le butter nails» (le jaune beurre en français). Cette tendance va en effet se retrouver sur tous les ongles et rythmer la saison printanière, voire estivale.

Popularisée par la chanteuse Selena Gomez et le nail artist de stars Tom Bachik, cette teinte gourmande est en réalité un jaune pâle ou mimosa, qui tire vers le beige. Veillez à choisir une nuance crémeuse et légèrement vanillée, et non une couleur moutarde ou néon.

En choisissant le «Blinded by the Ring Light», signé OPI, vous ne ferez aucun faux pas. Vous pouvez également opter pour la teinte «Folie douce», de chez Nail Berry ou encore pour le vernis «Mimosa», proposé par la marque Manucurist.