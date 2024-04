Voici comment faire tenir une coloration plus longtemps

Quand on fait une coloration, que ce soit pour cacher les cheveux blancs ou juste changer de look capillaire, on est souvent déçu de constater qu’elle regorge trop vite. Heureusement, il existe des astuces pour préserver sa couleur et son éclat le plus longtemps possible.

Espacer les shampoings

Les minéraux présents dans l'eau peuvent altérer la couleur des cheveux teints. Ainsi, pour ne pas détériorer votre couleur prématurément, essayez tout d’abord d’espacer le plus possible les shampoings, en vous aidant par exemple d’un shampoing sec.

choisir des soins adaptés

Sous la douche, veillez également à utiliser des produits de lavage sans sulfate, adaptés aux cheveux colorés et n'hésitez pas à compléter votre routine avec un masque capillaire spécialement développé pour fixer et intensifier les pigments.

Utiliser de l'eau tiède

Il est également conseillé de se rincer les cheveux avec de l’eau tiède, voire froide. Certes, en hiver ce n’est certes pas très agréable, mais c’est le prix à payer pour préserver la couleur, et ainsi repousser son rendez-vous chez le coiffeur. En plus, cela permet de refermer les écailles de la fibre capillaire, ce qui rend ainsi notre chevelure plus soyeuse et brillante.

Limiter les appareils chauffants

Par ailleurs, limitez au maximum l’usage des appareils chauffants, comme le fer à lisser et à friser ou encore le séchoir. En effet, la chaleur excessive fragilise les écailles des cheveux et a tendance à faire dégorger la couleur plus rapidement.

Protéger vos cheveux contre les UV

Autre ennemi des colorations : le soleil. Les rayons UV peuvent faire des ravages sur les cheveux colorés. L’été, il est donc préférable de porter un chapeau et de protéger votre crinière en investissant dans un spray solaire pour cheveux, comme par exemple l’huile protectrice PhytoPlage, de chez Phyto, qui laisse un parfum gourmand sur la chevelure.