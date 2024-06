Fêtes des pères 2024 : ces 7 cadeaux beauté et bien-être pour le chouchouter

Ce dimanche 16 juin, tous les papas seront au centre de l’attention à l'occasion de la fête des pères. C’est l’occasion idéale de les chouchouter en leur offrant un beau cadeau. Si l'inspiration vous manque, voici une sélection de cadeaux qui riment avec beauté et bien-être.

le coffret soin barbe et cheveux monsieur Barbier

©Monsieur Barbier

Si papa prend tout particulièrement soin de sa barbe et de ses cheveux, ce coffret a tout pour lui plaire. Il contient un shampoing 2-en-1, à base d’huile de noix de santal, pour favoriser la croissance du cheveu et du poil, ainsi qu’une huile sèche 100% naturelle pour une barbe toute douce. En bonus ? Un peigne en bois pour ordonner et structurer les poils rebelles.

Monsieur Barbier, coffret de soin barbe et cheveux pour homme, disponible chez Nocibé, 37,90€.

LE PARFUM BOSS BOTTLE TRIUMPH ELIXIR

©BOSS

Au rayon parfums, vous pouvez misez sans hésiter sur «Bottled Triumph Elixir», de chez BOSS. Hautement concentré et intense, il s'ouvre sur des notes de tête de feuille de violette, suivies d’un cœur boisé d’essence de vétiver. Mise au point par Annick Menardo, maître parfumeur légendaire, cette fragrance a été pensée pour évoquer l’esprit et la passion du football.



Parfum «Bottled Triumph Elixir», BOSS, 100 ml, 117€.

une bombe de bain «Super Dad» signée lush

©LUSH

Si c'est un amateur de bons bains chauds, ce petit cadeau devrait le combler. Pour la fête des pères, LUSH, marque de cosmétiques faits mains, sort une bombe de bain effervescente en édition limitée, baptisée «Super Dad». Parfumée au doux parfum de violette et de bergamote, cette bombe aux couleurs pop offre un pur moment de détente.

Bombe de bain «Super Dad», LUSH, 7,50€.

les bâtonnets parfumés de chez rituals

©Rituals

Les bâtonnets parfumés Rituals sont une véritable invitation au lâcher prise. Idéal pour apaiser l'esprit et créer une atmosphère cocooning, ce coffret élégant «private collection» senteur Black Oudh est un mélange aromatique de notes boisées, de patchouli et d’épices vivifiantes qui ne manqueront pas d'éveiller les sens et de booster l'énergie de monsieur.

Les bâtonnets parfumés Rituals, «Private collection», 54,90€ (250 ml).

le coffret de rasage Wilkinson Sword

©Wilkinson Sword

Si papa est un adepte du rasage à l’ancienne réalisé dans les règles de l’art, on a trouvé le cadeau parfait. La marque Wilkinson Sword, qui célèbre cette année son 250e anniversaire, sort en édition limitée un coffret rétro-chic dans lequel il trouvera l’indémodable rasoir The Edger et ses lames, un bel objet accompagné d'un savon à barbe et d’un blaireau sans fibres animales.

Coffret «The Authentic Collection», Wilkinson Sword, 29€90.

le kit énergie nocibé

©Nocibé

On peut aussi vous conseiller le «Kit énergie» de chez Nocibé Men. Et pour cause, il contient l'essentiel pour prendre soin de soi, à savoir un gel visage pour matifier, hydrater et lisser la peau, un gel douche 2-en-1 corps et cheveux, doté d'un parfum revigorant, et enfin, d'un déodorant anti-transpirant à base d’extraits de ginseng, une plante aux propriétés antibactériennes.

«Kit énergie», Nocibé Men, 15,99€.

la brosse à dents Sonic You

©Silk’n

Pour lui mettre le sourire aux lèvres, rien de tel que la brosse à dents «Sonic You» signée Silk’n. Sa particularité ? Elle effectue jusqu’à 37 000 mouvements de vibrations par minutes, éliminant ainsi plus efficacement la plaque dentaire et comprend trois modes, Sensitive (pour les dents sensibles), Clean (popur nettoyage en profondeur) et White (pour un sourire éclatant). On aime aussi son nettoyage silencieux et son design minimaliste et épuré.



Brosse à dents SonicYou, Silk’n, 89€.