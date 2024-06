«C’était censé être un produit 100 % naturel, avec des plantes» : son site cartonne, un étudiant finalement condamné pour avoir vendu du miel contenant du viagra

Créateur d'un site de miel aphrodisiaque illégal, un étudiant a été condamné pour importation en contrebande de médicament. Les produits vendus, qui provenaient de Malaisie, contenaient du viagra.

Un business lucratif. Un étudiant a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes pour importation en contrebande de médicament. Créateur du site «La Ruche Aphrodisiaque», qui proposait des miels aphrodisiaques, le jeune homme vendait des produits contenant du Viagra, produit considéré comme un médicament en France. Les faits se sont déroulés entre décembre 2020 et octobre 2021.

Les douaniers se sont rapidement intéressés à son cas. Ils avaient commencé par intercepter un premier colis en mars 2021 qui provenait de Malaisie et qui contenait plus de 50 boîtes de «Black Honey», un produit qui avait fait l'objet d'un rappel du gouvernement français. L'étudiant, Augustin X, revendait ensuite le produit sur son site en réalisant un beau bénéfice : «Je cherchais un produit, et je suis tombé sur le miel aphrodisiaque : des influenceurs en faisaient la promotion et on en trouvait facilement sur Internet… J’ai alors fait une étude de marché. Mais je ne savais pas qu’il y avait du Viagra à l’intérieur : c’était censé être un produit 100 % naturel, avec des plantes», a expliqué le prévenu lors de son procès. Des propos rapportés par Actu.fr.

UN SALAIRE DE 4.500 euros par mois

En octobre 2021, la douane a intercepté trois nouveaux colis mettant fin au business juteux du jeune homme. Après l'enquête, il a été déterminé qu'Augustin X, avait réalisé 45 importations de Malaisie pour plus de 300 clients. Une période de 10 mois au cours de laquelle, l'étudiant a généré plus de 50.000 euros de chiffre d'affaires. Le représentant des douanes à l'audience a expliqué qu'Augustin X avait réussi à dégager «un salaire de 4.500 euros par mois».

Pour sa défense, le jeune homme a expliqué qu'il «ne savait pas que c’était dangereux : moi-même, j’en ai consommé, j’en ai même vendu à des amis». Actuellement en alternance à l'IAE Paris-Est, Augustin X, a ajouté lors de son procès qu'il serait «beaucoup plus vigilant» à l'avenir s'il se relançait dans une nouvelle activité commerciale.

Il a finalement écopé d'une amende douanière de 15.000 euros pour son importation de miel aphrodisiaque.