Voici 5 crèmes solaires non toxiques pour les fonds marins

A l’approche des vacances d’été, le choix de la crème solaire est primordial. Nombre d’entre elles contiennent de l’oxybenzone, un composé chimique toxique pour les coraux et fonds marins. Voici cinq références respectueuses de l'écosystème marin.

Selon le Fonds mondial pour la nature (WWF), 70% des récifs coralliens de la planète sont gravement menacés, et 25% d’entre eux ont déjà subi des dégâts irréversibles. Ainsi, les coraux pourraient totalement disparaître d'ici à 2050.

Les principaux fautifs de ce danger imminent sont la pollution, le changement climatique, la surpêche et... la crème solaire. Chaque année, ce sont 25.000 litres de crème solaire qui se retrouvent dilués dans les océans. Une des solutions afin de continuer à se protéger des coups de soleil tout en ménageant l’écosystème marin, est de se tourner vers des filtres solaires adaptés.

Eau Solaire Vinosun Protect de Caudalie

Ce spray solaire SPF 50+ de Caudalie, marque française, offre une protection contre les UVA et les UVB, et est formulé sans oxybenzone et sans octinoxate. Il est également référencé sans microplastiques. Par ailleurs, le flacon est fabriqué à base de plastique recyclé.

©Caudalie



Caudalie, Eau Solaire Vinosun Protect SPF 50+, 16,90 €

Spray solaire des Laboratoires de Biarritz

Les Laboratoires de Biarritz se sont efforcés de fabriquer des filtres solaires respectueux de notre santé et de l’environnement. Ce spray solaire SPF 50+ et made in France protège efficacement des rayons du soleil, et est formulé sans oxybenzone et sans octinoxate. De plus, 100% de ses ingrédients sont d’origine naturelle.

©LaboratoiresDeBiarritz



Laboratoires de Biarritz, Spray solaire SPF 50+, 23,90 €

Lait solaire de La Rosée

Cette crème solaire légère sur la peau et ultra efficace a subi des tests stricts de cytotoxicité. La marque française La Rosée a publié les résultats de ces tests : les filtres solaires qu’ils ont développés n’ont aucun effet significatif sur les coraux, et même s’ils sont utilisés en très grande quantité.

©LaRosée



La Rosée, Lait solaire à l'huile d'abricot Bio SPF 50+, 21,90 €

Eco Sun Spray de SeventyOne

Ce filtre sous forme de spray solaire SPF 50+ est minéral et formulé en adéquation avec une loi en vigueur à Hawaï. Celle-ci interdit à la vente les filtres chimiques contenant de l’oxybenzone, de octinoxate et d’autres composants controversés comme l’octocrylène. La marque française SeventyOne a également développé des protections solaires sous forme de sticks.

©SeventyOne



SeventyOne, Eco Sun Spray SPF 50+, 29,90 €

Ecran solaire quotidien de Le Rub

Cette protection solaire SPF 30 signée Le Rub, jeune marque belge qui fabrique ses produits en Italie, est formulée sans octinoxate, sans oxybenzone et sans nanoparticules. Il s’agit d’un filtre minéral vegan et à base d’ingrédients naturels, fait pour toute la famille. Le packaging en aluminium recyclé est recyclable à l’infini.

©LeRub



Le Rub, Ecran solaire quotidien SPF30, 45 €