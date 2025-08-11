Beauté : teint, cheveux, regard... Voici les tendances pour la rentrée 2025

Entre tendances persistantes et routines beauté repensées, la rentrée 2025 impose son rythme et ses codes. Nouvelles influences, départ de certaines, septembre s'annonce propice à un nouveau départ, côté beauté.

La fin d'une ère. Les podiums de janvier avaient révélé les tendances beauté pour la saison automnale, que ce soit en matière de couleurs, de routine ou de techniques. Fin de la «clean girl» et de la beauté soignée. Le mois de septembre s'annonce ainsi comme le nouveau départ de la mise en beauté libérée.

Côté regard

C'est bel et bien la fin de la «clean girl», toujours soignée sans en faire trop. Les couleurs font désormais leur grand retour ! Chez Chanel ou chez Dior, le maxi-liner revient en force. Paco Rabanne avait également opté pour des yeux charbonneux. Le cat-eye fait aussi son grand retour, cette fois-ci plus étendu et graphique, apportant une touche moderne et audacieuse.

En revanche, les sourcils continuent de disparaître. C’est une tendance déjà bien ancrée depuis plus d'un an sur les podiums et les tapis rouges. Inspirée par l’actrice Jane Forth, icône de l’univers d’Andy Warhol dans les années 1970, de nombreuses célébrités, de Doja Cat à Jenna Ortega, se décolorent désormais les sourcils pour adhérer à la tendance "no-eyebrow". Cette année encore, des maisons comme Chanel Haute Couture, Paco Rabanne, Moschino, Alaïa et Miu Miu arborent des mannequins dépourvus de sourcils, accentuant ainsi cette tendance audacieuse.

Le teint glowy en force

La tendance de la peau lumineuse persiste, mais elle se fait cette année plus légère, plus satinée et surtout moins brillante. Chez Dior, le teint est maîtrisé à la perfection : parfait, sans highlighter ni contouring exagéré. À noter que si vous avez un grain de peau irrégulier ou des imperfections, il sera préférable d’opter pour un teint vitaminé. Ce dernier, tout aussi naturel, donne un effet de fraîcheur, sublimé par un peu de blush.

Les teintes froides ont également fait une apparition subtile sur les podiums, notamment chez Giambattista Valli, Iris van Herpen, et Schiaparelli. Ce contraste avec les cheveux, des contours froids et un blush léger ou un highlighter aux teintes froides apportent une touche de fraîcheur glacée qui rompt avec les tendances plus chaudes des saisons précédentes.

Les cheveux libres

Du côté coiffure, le changement est également radical. À l’inverse des mœurs qui dictent une coiffure impeccable en toutes circonstances, les mannequins ont arboré des looks diversifiés. Prada a opté pour un effet «anti-frisottis», avec des cheveux lâchés, des boucles irrégulières et une texture volontairement désordonnée. Miuccia Prada a ainsi choisi de célébrer le naturel !

Chez Max Mara ou Chloé, le naturel est sublimé. Les cheveux sont plaqués, les boucles parfaitement soignées, et la tendance «ghost waves» émerge, apportant une texture éthérée et presque surnaturelle aux cheveux. Cette tendance mêle volume et fluidité, créant un effet très raffiné sur le podium.