K-Beauty : quels sont les 7 meilleurs produits ?

Phénomène planétaire, la K-Beauty, ou beauté coréenne, a envahi les rayons cosmétiques du monde entier. À tel point qu’il est désormais difficile de s’y retrouver. Pour vous guider, voici une liste des meilleures crèmes, sérums et autres masques incontournables alliant innovation et tradition.

Dr.Jart+ : le soin visage à l'herbe du tigre

©Dr.Jart+

Pour illuminer votre visage, vous pouvez compter sur la marque sud-coréenne Dr.Jart+, fondée en 2004 par Lee Jin-wook. On vous recommande tout particulièrement son soin correcteur de couleur, élaboré à partir de Centella Asiatica, une plante aussi appelée herbe du tigre. Issue de la gamme Cicapair, cette crème à la formule crémeuse, qui passe du vert au beige en s’adaptant à la couleur naturelle de la peau, réduit les rougeurs, les irritations et renforce la barrière cutanée. Et ce, grâce aux minéraux et au panthénol, un actif aux propriétés à la fois hydratantes, apaisantes et réparatrices.

Dr.Jart+, Cicapair, soin visage correcteur de couleur à l'herbe du tigre, 19,90€.

B.A.R : le masque éclat pour la nuit au collagène

©B.A.R

Au rayon masques de nuit, vous pouvez choisir les yeux fermés le masque éclat de chez B.A.R, marque phare de la K-Beauty. On l’applique sur son visage le soir, avant de rejoindre les bras de Morphée. Il agit ainsi toute la nuit, pendant que notre peau se régénère naturellement, et au réveil, la magie opère. On obtient le fameux «glass skin». La peau est lisse, lumineuse et repulpée. Il faut dire que le tissu est imbibé d’acide hyaluronique et de mousse d’Irlande, connue pour réduire l'apparence des gonflements et soutenir la production de collagène. En plus, le revêtement est étanche ce qui permet de garder l’oreiller au sec.

B.A.R, masque éclat au collagène, 6,50€.

Mario Badescu : l’Hydrating Glow Toner

©Mario Badescu

La célèbre marque américaine Mario Badescu enrichit son savoir-faire en puisant dans l’expertise coréenne. En mêlant l’énergie de New York au raffinement de Séoul, elle signe des soins d’exception dont on peut difficilement se passer, à l’image de son Hydrating Glow Toner. Enrichi en PHA (Acide poly-hydroxy), un actif qui procure une exfoliation douce, et formulé à base d’extrait d’algue rouge et d’huile de graines de jojoba, il améliore significativement la texture de la peau. Vous pouvez l'appliquer matin et soir. Il prépare idéalement l'épiderme pour le reste de la routine.

Mario Badescu, Hydrating Glow Toner, 20,50€.

Anua : le sérum à la pêche et à la niacinamide

©Anua

Coté sérums, celui d'Anua, Peach 70% Niacin, est une référence. Alors que l’hiver approche à grands pas, ce soin pour le visage s’impose comme un indispensable pour protéger, sublimer et défatiguer sa peau. Formulé à partir d’extrait de fleur de pêcher, il contient aussi 5% de niacinamide, un actif qui régule la production de sébum, aide à réduire l'apparence des taches pigmentaires et contribue à uniformiser le teint. Pour un soin complet, vous pouvez vous aussi vous procurer la crème Peach 77% Niacin. C’est le combo parfait pour un visage lumineux.

Anua, sérum Peach 70% Niacin, 30,99€.

«La Nouvelle Peau» : la mousse au LNP-T01

©La Nouvelle Peau

Fondée à Séoul en 2016, la marque «La Nouvelle Peau» débarque enfin en France et avec elle, sa mousse nettoyante «Nouvelle Cell». Si elle fait partie des incontournables, c’est parce qu’elle contient du LNP-T01, un nouvel actif breveté au pouvoir raffermissant et aux propriétés anti-âge qui a nécessité pas moins de 25.000 heures de recherche. Sur la liste des ingrédients, on retrouve aussi de l’acide hyaluronique hydratant, de l’eau de rose de Provence réparatrice, d'extrait de thé vert antioxydants et des peptides anti-âge.



«La Nouvelle Peau», Essence Nouvelle - Cellule Moussante, 55€.

Beauty of Joseon : le sérum pour les yeux au ginseng

©Beauty of Joseon

Sans oublier le contour des yeux. Pour traiter cette zone fragile et sensible, rien de tel que le sérum de chez «Beauty of Joseon». Iconique, cette marque s'inspire des rituels beauté traditionnels de la dynastie Joseon, qui a régné pendant plus d'un demi-millénaire et durant laquelle les femmes prenaient soin d’elles avec des ingrédients dits «Hanbang», des plantes médicinales traditionnelles. Typiquement, ce soin pour les yeux contient de l’extrait de racine de ginseng, plante surnommée en Asie «la racine de longue vie». Antioxydante, elle stimule aussi l’hydratation et aide à réduire les rides. À utiliser quotidiennement, matin et soir.



Beauty of Joseon, Revive Eye Serum : Ginseng + Retinal, 17,95€.

COSRX : l'essence visage à la bave d'escargot

©COSRX

Autre marque de K-Beauty de renom : COSRX. Et s'il y a bien un soin à tester, c'est le Advanced Snail 96 Mucin Power Essence. Derrière ce nom se cache un soin très plébiscité qui a la particularité d'être formulé avec 96% d'extrait de bave d'escargot, un ingrédient aux multiples vertus qui apaise, revitalise, régénère et hydrate la peau. On l'applique en petite quantité sur l'ensemble du visage, avant sa crème de jour et/ou de nuit.

COSRX, Advanced Snail 96 Mucin Power Essence, 19,95€.