«Aujourd'hui, je suis moi-même» : Alyssa Milano annonce s'être fait enlever ses implants mammaires et explique son choix

L’actrice Alyssa Milano, 52 ans, a révélé avoir été hospitalisée pour retirer ses prothèses mammaires. Elle est revenue sur les motivations de cette décision, incitant les jeunes à ne pas céder à des «exigences malsaines».

Être maître de son corps. La star de la série «Charmed», Alyssa Milano, a pris la décision de faire retirer ses implants mammaires. Un choix libérateur d’une forme de pression, selon l’actrice, sur lequel elle est revenue dans une longue publication partagée sur son compte Instagram.

«Aujourd'hui, je me libère de ces fausses croyances, de ces parties de moi qui n'ont jamais vraiment fait partie de moi», a ainsi posté mercredi Alyssa Milano, partageant une photo d’elle sur le point de se faire opérer. «Je me débarrasse de ce corps qui a été sexualisé, abusé, et que je croyais nécessaire pour être attirante, aimée, réussir et être heureuse», a souligné la comédienne révélée dans la série «Madame est servie», expliquant avoir choisi il y a plusieurs années de métamorphoser son corps pour de mauvaises raisons. «Ce faisant, j'espère libérer ma fille Bella de ces mêmes exigences malsaines», poursuit-elle, critiquant vivement la pression et les injonctions que peuvent subir les femmes et envoyant un message aux plus jeunes.

Alyssa Milano estime ne pas devoir sa féminité à ses prothèses

Si l’actrice a tenu à rappeler que chaque femme était différente - certaines trouvant la «liberté» en choisissant d’avoir recours à la chirurgie - elle a expliqué que, de son côté, elle estimait aujourd’hui ne pas devoir son bonheur et sa féminité à ses implants et retrouver sa liberté.

«Aujourd'hui, je suis aimée, je suis féminine, je suis attirante et je réussis. Rien de tout cela n'est dû à mes implants. Je serai toujours tout cela quand je me réveillerai et qu'ils auront disparu. Il y a tant de joie dans cette prise de conscience et tant de liberté à abandonner ce qui n'a jamais été moi», a-t-elle souligné avant de conclure : «Aujourd'hui, je suis moi-même. Aujourd'hui, je suis libre».

Ce jeudi, la star a d’ailleurs tenu à donner de ses nouvelles, assurant être «confortablement installée dans (son) lit», remerciant au passage sa communauté pour son soutien.