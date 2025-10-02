Noël 2025 : voici les 10 calendriers de l'avent beauté à (s')offrir

Si le compte à rebours pour Noël n'a pas encore commencé, les traditionnels calendriers de l'avent, eux, sont d'ores et déjà en vente. Voici une sélection de nouveautés beauté à ne pas manquer.

Payot

© Payot

En collaboration avec l’illustratrice Leslie David, Payot présente un calendrier de l’avent qui célèbre l’évanescence avec 24 produits issus de gammes emblématiques. La garantie d’une peau hydratée et d’une chevelure soyeuse pour l’arrivée du Père Noël.

Calendrier de l’avent Payot, 99 €.

Lancôme

© Lancôme

Mis en lumière par l’artiste Safia Ouares, ce coffret offre une sélection des produits best-sellers de la marque Lancôme, incluant notamment l’eau de parfum «La vie est belle» ou le mascara «Idôle» pour un regard de braise.

Calendrier de l’avent Lancôme, 195 €.

M.A.C Cosmetics

© M.A.C Cosmetics

En ouvrant ce calendrier aux faux airs de boîte à bijoux, on découvre avec délice une ribambelle d'échantillons qui viendront s'ajouter à notre nécessaire maquillage. On aime également le soin illuminateur pour les yeux et la crème hydratante qui garantiront tous deux un effet bonne mine pour le réveillon.

Calendrier de l'avent M.A.C Cosmetics, 225 €.

Yves Rocher

© Yves Rocher

Pour les fêtes, Yves Rocher voit les choses en grand avec deux calendriers, dont cette édition premium qui s’inspire du village féérique de La Gacilly, en Bretagne, berceau de la marque. On retrouvera des produits iconiques et des nouveautés en édition limitée. Du maquillage, des soins pour le corps ou les cheveux, du parfum... Il y en aura pour tous les goûts.

Calendrier de l’avent édition premium Yves Rocher, 89,99 €.

Yves Saint Laurent Beauté

© YSL Beauté

Des rouges à lèvres «Rouge Pur Couture», un mascara «Lash Clash» et les parfums «Black Opium» et «Libre» sont autant de trésors regroupés dans le calendrier de l’avent dévoilé par Yves Saint Laurent Beauté.

Calendrier de l’avent Yves Saint Laurent Beauté, 400 €.

OPI

© OPI

Issu de la collection «Good enough to treat», laquelle a été imaginée par la marque américaine OPI, ce calendrier révèle 12 mini vernis aux teintes qui rappellent l’esprit de Noël et dont certaines ne manquent pas de fantaisie. Pour mettre des paillettes dans nos vies.

Calendrier de l’avent OPI, 49,50 €.

Aroma-Zone

© Aroma-Zone

A toutes celles qui souhaitent prendre soin de leur peau et de leur corps tout en préservant l’environnement, ce calendrier est fait pour vous. Aroma-Zone, qui prône la beauté naturelle, a pensé à des routines visage, des soins pour lutter contre le vieillissement cutané, ou encore des produits capillaires.

Calendrier de l’avent Aroma-Zone, 39,95 €. Disponible dès le 16 octobre.

Sothys

© Sothys

Sothys célèbre l'esprit de Noël avec un écrin habillé d'or et de bleu nuit sur lequel apparaît la cheminée et le traditionnel sapin. A l'intérieur, des soins beauté dont un masque repulpant, des sérums jeunesse, un baume réparateur, un soin pour les mains et un roll-on cryo anti-poches distribué dans un format classique.

Calendrier de l'avent Sothys, 99 €.

Rituals

© Rituals

S'il dissimule 24 surprises aussi bien destinées au corps qu'au visage, ce calendrier arborant des boules et nœuds en velours rouge de Noël, et prenant la forme d'une couronne, pourra se transformer en objet de décoration et s'accrocher à la porte de la chambre ou du salon.

Calendrier de l'avent classique Rituals, 89,90 €.

Paul & Joe Beauté

© DR

Chaque année, la marque Paul & Joe Beauté se distingue par son originalité et ses créations d'une élégance rare. Et jamais sans son chat, animal totem de l'enseigne. Ce calendrier rose poudré, décoré de nombreux dessins faisant référence à un Paris romantique, renferme aussi bien des rouges à lèvres, des fards à joues et des ombres à paupières, qu'un miroir de sac, un mouchoir ou une trousse au design rétro.

Calendrier de l'avent Paul & Joe Beauté, 234 €.