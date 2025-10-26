Fitness : on a testé un cours d'Athletik, et voici ce qu'on en a pensé

Pour affronter l'hiver en pleine forme, L'Usine Saint-Lazare propose à sa carte Athletik, un cours de haute intensité d'une heure. Et les bénéfices sont nombreux.

Rocky n’a qu’à bien se tenir. Au sein du club de sport premium L’Usine Saint-Lazare, est proposé le mardi et le jeudi, de 7h30 à 8h30, un tout nouveau cours baptisé Athletik qui s’inspire du triathlon, du cross training et des compétitions d’Hyrox qui allient force et endurance. Pendant une heure, on travaille l’ensemble du corps, on brûle des calories... et on sue à grosses gouttes.

Sous les encouragements d’Edwin, coach diplômé de l’établissement et à l’origine de ce protocole exclusif, la séance commence par quelques échauffements pour se mettre en jambes. Puis, le rythme s’intensifie rapidement. L’entraînement se poursuit en effet par un programme de cinq exercices à effectuer en binôme. Pendant ces sessions qui durent six minutes chacune, on tente d’effectuer le plus grand nombre de mouvements.

Une préparation physique complète

Outre le ball thruster effectué avec un ballon à la place d’haltères, on s’essaie par exemple aux burpees pour gérer le cardio, au skierg pour travailler les muscles du haut du corps, au farmer carry pour améliorer la posture, ou encore à un relais au rameur pendant lequel on sollicite l’ensemble des muscles abdominaux.

«Avec une pratique régulière, les pratiquants pourront constater une amélioration de leur condition cardiovasculaire, un important renforcement musculaire, une perte de poids, et une nette amélioration de la flexibilité et de la mobilité», assure le coach, qui promet d'alterner les exercices et les entraînements à chaque séance.

Cette préparation physique très complète s’adresse aussi bien aux sportifs aguerris qu’à tous ceux qui souhaitent reprendre une activité. Mais le challenge est de taille et demande tout de même un mental d’acier.

Athletik, Usine Saint-Lazare, 1, cour du Havre, Paris (8e). Le mardi et le jeudi, de 7h30 à 8h30.