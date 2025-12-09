Noël 2025 : les meilleurs cadeaux beauté à mettre sous le sapin

A quelques jours de Noël, voici une liste non exhaustive de soins cosmétiques, de parfums et de produits de maquillage à (s')offrir.

Les brumes anti-âge Cicéron

La puissance cutanée en un seul geste. Telle est la promesse des deux soins anti-âge développés par la jeune marque Cicéron qui allient sérum et crème, proposés sous forme de brume. Des rituels pour le jour (Aura) et la nuit (Nocte) complémentaires, 100% français, et qui agissent sur l’éclat de la peau, la fermeté et, à plus long terme, sur les rides. Ces soins qui ont décroché le Grand prix de l'innovation 2025, conviennent également aux hommes.

Brumes anti-âge, Cicéron, 89 € pour Aura et 92 € pour Nocte

Bougie parfumée Baïja

Une magnifique bougie-objet signée Baïja. En porcelaine blanche, elle diffuse Moana, la fragrance iconique de la marque. Plusieurs senteurs se mêlent tour à tour avec, en premier lieu, la noix de coco, la suivie de la tubéreuse corallienne (une plante herbacée de la famille de l'agave) et des notes plus fleuries pour terminer.

Bougie parfumée Moana, Baïja, 40,90 €

Rituel peau neuve de Garancia

Avec ce coffret Garancia, vous pouvez dire adieu au teint terne et aux cellules mortes. Il contient en particulier un Pschitt magique (c'est son vrai nom), un exfoliant ultra-efficace. En bonus offert, on retrouve la crème d’eau Diabolique Tomate, un soin gorgé d’actifs hydratants et repulpants, avec un effet bonne mine.

Rituel peau neuve, Garancia, 31,20 €

Le grand tour gourmand de Noël Unbottled

Ça va mousser avec ce coffret Unbottled. Il contient six gels douche solides, de 110 grammes chacun, en édition limitée, inspirés des douceurs de nos régions. Les duos de parfums sont les suivants : tarte amande et abricot, cannelé et vanille, spéculos et poire, macaron et pistache, calisson et melon, brioche et pralines roses. Le tout est mis en scène dans une belle boîte cadeau.

Le grand tour gourmand de Noël, Unbottled, 47 €

Parfum Fantasmagory de Louis Vuitton

Le coffret du parfum Fantasmagory a été le dernier cadeau de Frank Gehry - et son premier flacon de parfum - à la maison Louis Vuitton. Disparu début décembre à 96 ans, l'architecte-designer a imaginé une voile transparente aux formes florales, flottant dans l’espace, pour accueillir la création olfactive du maître parfumeur Jacques Cavallier-Belletrud. La vanille lumineuse y trône en majesté, avec un recours à l'extrait d'amande pour la douceur et le gingembre pour un contraste saisissant.

Parfum Fantasmagory, Louis Vuitton, 510 €

Les soins à la mandarine et pin Yves Rocher

Un kit complet et parfumé signé Yves Rocher pour prendre soin de son corps grâce à un gel lavant et une crème pour les mains, ainsi qu’un délicat bain-douche.

Coffret de Noël mandarine aiguilles de pin, Yves Rocher, 12,99 €

Le rouge à lèvres Lancôme

Accessible en trois teintes, ce mythique rouge à lèvres Lancôme réinventé pour Noël en édition limitée dans un écrin rose aux motifs festifs et dorés, garantit un fini mat poudré ou pailleté et une hydratation intense tout au long de la journée.

L’absolu rouge drama matte, Lancôme, 45 €

Les flacons de parfum Acqua di Parma

S’inspirant des Dolomites et de son roi, le sommet de l’Antelao, Acqua di Parma a imaginé avec l’architecte et designer italienne Cristina Celestino cinq flacons de parfum rechargeables en porcelaine émaillée, chacun présenté avec un capuchon en bois teinté.

Flacon Antelao, Giallo Cima, dès 500 €

Les cosmétiques premium Tata Harper

À toutes celles qui se plaignent d’avoir un teint terne, voici la solution proposée par la marque de cosmétiques bio haut de gamme Tata Harper. Ce coffret contient un nettoyant qui permet d’exfolier la peau sans l’agresser. En complément, on applique l’hydratant à base d’eau. Sans oublier le gel éclaircissant pour les yeux cernés et fatigués qui est doté d’un embout métallique ultra rafraîchissant et très agréable.

Brighten Up Essentials Set, Tata Harper, 82 €

Coffret Essence Feel good club

Mascara, blush, highlighter, lip care… Huit produits incontournables sont réunis dans ce coffret Essence. Grâce à des teintes parfaitement coordonnées, vous allez pouvoir décliner facilement le look idéal pour chaque moment de la journée.

Coffret Feel Good club, Essence, 22,90 €

La fragrance Agnès b.

Alors qu’elle célèbre les 50 ans de sa griffe, la créatrice de mode Agnès b. signe son grand retour dans l’univers de la parfumerie avec le lancement de deux fragrances aux notes florales ou boisées. Ces eaux rendent hommage aux souvenirs olfactifs de la célèbre styliste.

Eau de parfum et eau de toilette, Agnès b., à partir de 20 € les 10 ml

Le rituel visage Typology

Typology s’associe au Palais de Tokyo et à l’artiste Vivian Suter pour créer ce coffret en édition limitée, incluant quatre soins, dont un concentré illuminateur visage et une huile teintée pour les lèvres.

Coffret éclat naturel, Typology, 81,90 €