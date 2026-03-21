Beauté : ce geste répandu peut déclencher une maladie des yeux douloureuse

Technique visant à sublimer et à intensifier le regard, les extensions de cils séduisent un public toujours plus large. Mais ce type de prestation n’est pas sans risque.

Longtemps réservées aux grandes occasions, les extensions de cils s’inscrivent désormais dans les routines beauté, au même titre que la pose de faux ongles. Ces fibres naturelles ou synthétiques fixées une à une sur les cils naturels promettent un regard intensifié et agrandi, sans passer par la case mascara.

Mais derrière cette technique esthétique se cache un risque : la blépharite, une inflammation des bords des paupières qui provoque des rougeurs, un gonflement, une sensation de brûlure ou encore des démangeaisons.

Cette affection est principalement causée par un dysfonctionnement des glandes de Meibomius, souvent lié à une hygiène insuffisante de la zone oculaire. Ces glandes jouent pourtant un rôle essentiel : elles produisent un film lipidique, un léger corps gras libéré à chaque clignement, qui protège l'œil et limite l’évaporation des larmes.

des règles d’hygiène strictes

Or, la pose d’extensions de cils peut perturber cet équilibre fragile. La colle, mais aussi les résidus de maquillage et le sébum ont tendance à s’accumuler à la racine des cils, favorisant l’inflammation.

Pour protéger ses yeux, quelques précautions s’imposent. Il est essentiel de choisir un institut sérieux respectant des règles d’hygiène strictes, d’éviter les poses trop fréquentes et surtout, de maintenir une routine de nettoyage rigoureuse. Au moindre signe d’irritation, il est recommandé de consulter rapidement un professionnel de santé afin d’éviter toute aggravation.