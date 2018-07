Les 5 tubes de l’été 2018 que vous allez détester fin août

Ils cartonnent. Voici 5 tubes qui ont percé ces derniers mois et qui tourneront en boucle sur les chaînes de TV musicales et à la radio.

Plus de 5 milliards. C'est le nombre de fois que le tube de l’été 2017 «Despacito», de Luis Fonsi et Daddy Yankee, a été visionné sur YouTube, ce qui en fait le titre le plus écouté en streaming de l’histoire. Dans sa lignée, les tubes de l’été 2018 aimeraient bien lui emboîter le pas. Outre les tubes internationaux, on peut aussi compter sur nos artistes français, qui ne devraient pas démériter.

«X», de Nicky Jam & J. Balvin

C’est le titre qui a le plus de chances de rattraper «Despacito». Rythme latino, chorégraphie toride et chant en espagnol, les ambitions des producteurs de trouver le nouveau Luis Fonsi sont clairement affichées.

Quatre mois seulement après sa sortie, le titre de reggaeton «X», qui se prononce «equis», enregistre déjà plus d’un milliard de vues sur YouTube. Interprêté par Nicky Jam, l’un des artistes choisis pour l’hymne officiel de la Coupe du monde de football 2018, «Equis» a toutes les chances de hanter vos oreilles et vos pensées jusqu’à l’année prochaine.

«Naestro – Bella Ciao» de Maître Gims, Vitaa, Dadju et Slimane

Surfant sur le succès inattendu de la série «Casa de papel» sur Netflix et de la reprise de «Bella Ciao» à la saison 1, Maître Gims et son équipe ont choisi d'y mettre leur grain de sel. Le rythme de base de la chanson itallienne a été conservé, remis au goût du jour avec des bases et des rythmes électro, mais les paroles ont été revisitées en français.

Un mois seulement après sa mise en ligne sur YouTube, «Naestro» recense déjà plus de 28 millions de visionnages. Un départ en flèche qui annonce un beau succès jusqu’à la rentrée.

«La pluie», d’OrelSan et Stromae

Ce n’est pas vraiment le tube ensoleillé classique que l’on attend pour l’été. Pourtant, le titre «La pluie», interprété par le duo OrelSan et Stromae est bien parti pour mettre un peu de pluie dans les playlists estivales. Avec plus de 32 millions de vues en trois mois, la pluie d’écoutes est bien partie pour être diluvienne.

«Mad Love», de Sean Paul, David Guetta et Becky G

Carton assuré. Avec des artistes aussi «bankable» que Sean Paul et le Français David Guetta, le tube «Mad Love» a de beaux jours devant lui. Le clip a déjà été visionné plus de 86 millions de fois et totalisé plus de 141 millions d’écoutes sur Spotify.

A noter qu’un deuxième titre de David Guetta est lui aussi très bien parti pour figurer en tête des plus grosses écoutes de l’été : «Flames», avec l’Australienne Sia comptabilise déjà 171 millions d’écoutes sur la plateforme suédoise. De quoi passer un bel été pour le DJ quinquagénaire.

«Alright», de Jain

La chanteuse d’origine toulousaine Jain revient cet été avec un nouveau tube, «Alright». Sa pop africaine rythmée a de quoi faire danser tout l’été. Si les statistiques ne sont pas aussi impressionnantes que celles mentionnées ci-dessus, le morceau de «Jain» a tout du titre estival idéal : une mélodie rythmée, un clip ensoleillé et un gimmick entraînant.

Si vous avez adoré ces titres à leur sortie, il ne vous reste plus qu'à boycotter radios et télévisions musicales en juillet et en août. Une mesure qui s'impose pour être capable d'entendre à nouveau une énième reprise de «Bella Ciao» d'ici à la fin de l'été.