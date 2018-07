Tester une manucure à la mode brésilienne

Embarquement immédiat pour Rio de Janeiro. Jusqu’au 14 juillet, la marque Granado propose, sur réservation, un atelier dédié à la manucure brésilienne pour être belle pour la finale du Mondial.

Organisée au sein même de sa boutique parisienne dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés au 21, rue Bonaparte (6e), cette parenthèse beauté se tient les mercredis, vendredis et samedis, de 16h à 20h.

Ce protocole développé par Granado - Ines de la Fressange est une adepte de la marque -, commence par un soin profond des mains grâce à l’application de crèmes hydratantes et émollientes à l’aide de gants spéciaux. La praticienne poursuit par un traitement des cuticules et un travail de limage pour arrondir, ou non, la forme, avant de recouvrir l’ensemble de l’ongle.

La cliente peut choisir la couleur en fonction de son humeur, de sa robe ou de son sac à main. La manucure ­brésilienne diffère de ce que l’on connaît en Europe, puisque la méthode consiste à déborder largement sur le ­pourtour de l’ongle, avant de ­retirer le surplus en utilisant du dissolvant et un bâton de buis. Il faudra débourser 20 euros pour cette parenthèse beauté, qui dure une trentaine de minutes. Celle-ci sera en revanche offerte pour l’achat de deux produits de la gamme Pink (hors talc poudre).