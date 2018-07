Starbucks va renoncer aux pailles en plastique

Les boissons froides seront proposées sans paille avec un nouveau couvercle. En revanche, les boissons avec de la glace ou du lait comme les cafés mixés et les « frappucino » seront servies avec des pailles en papier, ou en plastique compostable fabriqué avec des matériaux durables et de l’amidon.

We're removing plastic straws in our stores globally by 2020—reducing more than 1 billion plastic straws per year from our stores.

