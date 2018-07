Les 10 applications vraiment utiles pour les vacances

Nul ne part aujourd'hui en vacances et à l'étranger sans son smartphone. Alors avant le départ, il est indispensable de télécharger quelques applications qui s'avèreront bien utiles durant le séjour.

Ces dix-là répondront à tous les besoins des voyageurs qu'il s'agisse de parler une langue étrangère, de faire face à un pépin de santé, de trouver son chemin, un hébergement, des idées de visites, de faire des rencontres ou encore d'envoyer une carte postale directement depuis son smartphone.

Speekoo : l’outil bien fait pour apprendre les langues

Parcourir le monde implique forcément d’être confronté à une langue qui n’est pas la sienne. Certes aujourd’hui, l’anglais permet de se débrouiller partout sur la planète mais quel plaisir de parler italien en Italie ou chinois en Chine. Aussi, l’appli Speekoo propose d’aider les voyageurs. Développé par Etienne Genvrin, cet outil permet d’apprendre facilement dix langues, dont certaines parmi les plus complexes telles que l’arabe, le japonais ou le chinois, mais aussi l’allemand, l’italien ou l’anglais. Pour ce faire, chacune d’entre elles a fait l’objet d’une déconstruction afin d’être ensuite apprise en s’appuyant sur le système linguistique français. A l’issue des 144 leçons proposées pour chaque idiome, ponctuées de clins d’œil touristiques, le voyageur peut ainsi prétendre atteindre un niveau conversationnel intermédiaire, c’est-à-dire maîtriser quelques 600 phrases et parler de ses passions comme de ce qu’il souhaite faire demain.

Hellocare : une appli pour se soigner à l’étranger

Alors que trouver un médecin quand on est en voyage n’est pas toujours facile, voire parfois un peu anxiogène, l’application Hellocare offre la garantie de partir sereinement. Disponible à l’étranger à condition d’avoir une connexion internet, elle permet de contacter un médecin francophone en vidéo 7/7 et 24 h/24 via son smartphone et de recevoir une ordonnance valide. La consultation sera facturée 25 euros et les vacances pourront continuer sans soucis.

Maps.me : un GPS hors ligne et gratuit

Pour tous ceux qui ont prévu de partir en road trip, que ce soit dans le Gers ou au bout du monde, maps me est un allié de taille. Cette application GPS gratuite donne accès à des milliers de cartes très détaillées, à télécharger avant son départ, et permet de les utiliser hors ligne une fois sur place. Rapide, efficace et précise, trouver son chemin ne sera plus jamais un problème et ce même dans les coins les plus reculés de la planète.

Airbnb : le leader des locations d’hébergements de particuliers

Tout le monde ne s’appelle pas Antoine de Maximi qui dans «J’irai dormir chez vous» ne sait jamaisoù il va passer la nuit. En revanche, si comme lui, vous préférez dormir chez un particulier plutôt qu’à l’hôtel, Airbnb est votre meilleur ami. Avec des millions d’hébergements recensés dans le monde, il sera toujours possible de trouver un toit. A noter également, outre l’hébergement, Airbnb propose depuis l’année dernière de nombreuses activités. A ce jour, plus de 1800 expériences sont référencées dans diverses villes.

Et parce qu’en voyage, il est toujours bon de jongler avec deux applications d’hébergements, Booking et ses 27 millions d’hôtels et de locations de vacances vaut aussi le détour.

Izitravel : un guide audio dans la poche

D’accord, le bon vieux guide en papier est indispensable en voyage. Mais il existe aujourd’hui des alternatives très bien faites qui font office de véritable guides audio. C’est le cas d’Izitravel qui propose gratuitement de nombreux parcours et audioguides pour découvrir près d’une centaine de pays sans avoir à plonger le nez dans les 400 pages de son guide mais, au contraire, en profitant du paysage.

eatwith : le bon plan pour les amateurs de gastronomie et de rencontres locales

Anciennement baptisée Vizeat, Eatwith propose tout un tas d’activités gastronomiques dans plus de 130 pays. A commencer par des déjeuners et dîners chez l’habitant mais aussi des cours de cuisines, des visites de marché et des expériences culinaires de plus en plus haute gamme. Un plaisir pour les papilles qui permet de passer la soirée avec des locaux.

Viaparents kids friendly : des sorties et adresses pour les enfants

Occuper les petits pendant les vacances nécessite un peu de préparation. Pour simplifier la donne, l’application Viaparents kids friendly référence plus de 2000 activités partout en France. Musées, sites touristiques, zoo, aquariums, parcs de loisirs, restaurants, brunch familial, trouver des idées de sorties et des adresses kids friendly devient un jeu d’enfant, notamment grâce à son service de géolocalisation. Ce dernier permet de trouver tout un tas d’activités aux alentours, selon son moyen de locomotion.

Visit Together : partager ses sorties avec des voyageurs

Un voyage se nourrit aussi des rencontres que l’on fait sur place. Pour créer du lien, Visit Together propose aux voyageurs de se rassembler autour de visites touristiques. Pour ce faire, les globe-trotteurs ont deux possibilités. Ils peuvent créer leur propre liste de visites et la partager ou rejoindre un groupe autour de sorties déjà planifiées. Pour ceux qui seraient en panne d’idées, l’application suggère aussi de très nombreuses visites dans une vingtaine de villes telles que New York, Londres, Berlin, Sydney ou encore Tokyo.

Rue des vignerons : l’appli qui simplifie l’œnotourisme

Alors que la France compte plus de 10 000 caves touristiques, l’application Ruedesvignerons recense cette offre avec efficacité. Pour simplifier les démarches, elle propose ainsi de réserver des visites, à la date et dans la ville de son choix, dans des domaines sélectionnés pour leur qualité. Des visites évaluées par les clients et réservables jusqu’au dernier moment. Un vrai bon outil pour tous ceux qui n’y connaissent rien comme pour les amateurs.

Fizzer : des cartes postales envoyées depuis son smartphone

Il faut bien l’avouer, à l’heure de Facebook et d’Instagram, les moins de 30 ans ne prennent plus le temps d’acheter des cartes postales. Quant aux autres, une fois sur deux, elles repartent avec eux dans la valise. Pour perpétuer la tradition épistolaire en la modernisant, Fizzer propose aux voyageurs d’envoyer des cartes personnalisées directement depuis leurs smartphones. Il suffit de choisir sa ou ses photos, d’ajouter un petit mot et, sous 24 heures, ladite carte est envoyée sous enveloppe. Il faudra compter 2, 39 euros pour l’envoi d’une carte et 19, 90 pour 10 lettres avec la garantie de faire vraiment plaisir aux parents et grands-parents.