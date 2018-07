Palmarès des meilleures SCPI de rendement pour bien investir en 2018

L’investissement dans les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) présente de nombreux avantages pour les individus souhaitant épargner, diversifier leur patrimoine ou encore préparer leur retraite. Les risques locatifs sont particulièrement faibles et l’investissement est accessible, l’acquisition se faisant en parts.

Cependant, il existe aujourd’hui de nombreuses SCPI, spécialisées dans de multiples domaines (SCPI de rendement, SCPI de plus-value, SCPI fiscales…). De quoi compliquer la tâche des épargnants qui souhaitent comprendre le fonctionnement des SCPI et effectuer le meilleur choix possible pour leur placement...

La nécessité d’être accompagné dans le choix de sa SCPI

Certains cabinets de gestion de patrimoine spécialisés dans les SCPI proposent aujourd’hui, au-delà de leur activité liée à la commercialisation de parts de SCPI – en France ou à l’étranger - une offre d’accompagnement et de conseil pour guider les épargnants dans leurs démarches d’investissement. Leur rôle s’étend désormais au service de conseil en rendant plus accessible le placement SCPI : diffusion d’information qualifiée à travers le Web, mise en place de suivis personnalisés, etc. Les internautes peuvent ainsi faire appel à des réseaux d’experts indépendants pour obtenir de l’information ou trouver des solutions à leurs éventuelles problématiques.

Pour accompagner les épargnants dans le choix de leur SCPI, certains mettent même à disposition, sur leur site internet, un classement des meilleures SCPI en fonction de différents critères, analysés par ces mêmes experts : rendement locatif des dernières années, type d’actifs possédés, qualité de gestion, taux d’occupation financier ou encore potentiel de valorisation… autant de critères qui permettent d’évaluer la performance d’une SCPI et d’encourager les épargnants à la choisir pour réaliser leurs investissements.

Parmi les différentes SCPI, on retrouve notamment les SCPI de rendement qui concernent l’investissement dans l’immobilier d’entreprise, généralement caractérisées par la recherche d’une certaine rentabilité sur le long terme.

Le cabinet de gestion de patrimoine généraliste SCPI8 propose aujourd’hui sur son site un palmarès des meilleures SCPI de rendement en 2018 dont nous vous proposons de découvrir sans plus tarder le top 5.

Palmarès des meilleures SCPI de rendement

Corum Origin

Elle fait partie des SCPI les plus rentables du marché à l’heure actuelle. Créée en 2012, Corum Origin dégage plus de 6% de rendement par an depuis pas moins de six ans. Son secret ? La SCPI a fait le choix d’investir sans contrainte thématique ou géographique.

Particulièrement reconnue pour la pertinence de ses choix stratégiques et la flexibilité de sa méthode de gestion - elle a même remporté la première place dans la catégorie des SCPI diversifiées lors des Victoires d’Or des SCPI en 2017 – Corum Origin fait bénéficier à ses investisseurs d’un avantage non négligeable, rendu possible grâce à ses performances : des dividendes versés tous les mois.

Buroboutic

Cette SCPI de rendement diversifiée à capital variable est issue de la fusion en 2003 de quatre anciennes SCPI de rendement (Buroboutic, Buroboutic 2, Force Immobilière et Imeris) appartenant à la filiale de gestion de SCPI Fiducial Gérance.

La SCPI affichait, en 2017, un taux de rendement net équivalent à 4,55% et un taux d’occupation financier de 91%. Forte d’une expérience de près de 30 ans, Buroboutic est une SCPI complète qui propose des commerces, des bureaux et des locaux d’activités (dont des entrepôts). Ses actifs sont principalement répartis entre Paris, la région parisienne ainsi qu’en province. Le prix de la part s’élève aujourd’hui à 350,6 millions d’euros.

PFO2

La particularité de cette SCPI de rendement est d’intégrer une dimension environnementale au cœur même de sa stratégie d’acquisition. Les actifs visés par PFO2 font tous l’objet d’une analyse et répondent à des critères bien spécifiques en termes de de réduction de consommation d’eau et d’énergie. La SCPI ne décide d’acquérir des biens que lorsque ceux-ci répondent à ces exigences.

Pour cela, elle peut être amenée à réaliser des travaux sur les actifs visés ou à mettre en place des appareils de mesure de consommation afin de sensibiliser le locataire, notamment à travers la signature d’un « bail vert » (accord entre le bailleur et le locataire pour échanger des informations liées à la consommation énergétique au sein du bien immobilier).

En 2017, PFO2 affichait un taux de rendement de 4,43% avec un prix de la part s’élevant actuellement à 194 000€.

Primopierre

Figurant parmi les SCPI les plus performantes du marché, Primopierre investit essentiellement dans les immeubles et les bureaux professionnels. Cette SCPI classique à capital variable est née, en 2008, du partenariat entre BNP Paribas REIM et le groupe indépendant de gestion en patrimoine Primonial. Sa capitalisation et son volume de collecte lui permettent aujourd’hui de viser des actifs d’une taille relativement importante. Ses principaux investisseurs locataires sont d’ailleurs de grands groupes tels que Samsung ou Le Crédit Agricole.

Les actifs visés par Primopierre se focalisent majoritairement sur l’immobilier de bureaux récent, caractérisé par une répartition géographique concentrée en région parisienne et une légère présence dans les métropoles régionales. La SCPI affiche à l’heure actuelle un taux de rendement équivalent à 4,43% et un prix de la part s’élevant à 196€. Son taux d’occupation financier correspond, quant à lui, à 91,1%.

Novapierre Allemagne

SCPI classique à capital variable, Novapierre Allemagne existe depuis la fin de l’année 2013. Cette SCPI spécialisée dans les commerces présente comme particularité principale d’investir en Allemagne, et est dotée d’un patrimoine dont la superficie équivaut environ à 40 000 mètres carrés.

Avec un taux d’occupation financier avoisinant les 100%, Novapierre Allemagne mérite amplement sa place dans ce palmarès des meilleures SCPI de rendement en affichant des performances particulièrement remarquables : un taux de rendement de 4,71% à la fin de l’année 2017 et un prix de la part à 255€ avec un minimum de souscription fixé à 30 parts. Son taux d’occupation financier s’élève à hauteur de 97% et ne fait que confirmer la solidité de cette SCPI dont les chiffres clés sont plus que rassurants.

Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.