De plus en plus de personnes achètent des vêtements pour faire des photos sur Instagram, puis renvoient leur commande

L'utilisation des réseaux sociaux bouscule de plus en plus nos habitudes de consommation. Selon une enquête commandée par la banque Barclays, les clients de boutiques en ligne sont nombreux à renvoyer leur commande après avoir posté une photo des vêtements sur Instagram.

L'enquête, relayée par Quarty, a été menée sur 2.002 britanniques. Et d'après les résultats, 9% des acheteurs commandent des articles, les portent le temps d'une photo sur Instagram, et renvoient leur commande pour se faire rembourser.

Les hommes, âgés de 35 à 44 ans, sont les plus concernés par cette pratique. Les chiffres concernant les adolescents, très présents sur ce réseau social, restent inconnus, car l'enquête ne s'est pas penchée sur cette catégorie d'âge.

D'après Barclays, deux facteurs peuvent expliquer ce phénomène. D'abord, le retour largement facilité par de nombreuses plateformes, mais aussi, et surtout, la mise en scène de soi sur les réseaux sociaux.

A cause de ce nouveau phénomène, des entreprises, comme Asos, perdent d'importantes sommes d'argent. D'autres, comme Rent The Runway, surfent déjà sur cette nouvelle tendance : elles permettent de louer un vêtement, le temps d'une photo ou d'une soirée, et le renvoyer ensuite.