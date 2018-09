Les 5 activités sportives pour une reprise du bon pied

Les Français profitent du mois de septembre pour renouer avec une activité physique. Un moyen de décompresser, mais aussi de se maintenir en forme.

Après les vacances vient l’heure des bonnes résolutions. Pour oublier les apéritifs caloriques de l’été, l’envie de reprendre une activité sportive se manifeste. A l’heure du déjeuner, le soir après le travail ou pendant le week-end, les opportunités ne manquent pas.

Mais avant de se lancer, il est conseillé de bien jauger son état de santé – même si les batteries semblent rechargées après les congés – et de trouver la discipline qui corresponde à son profil. De l’Afrovibe en passant par le Pilates, les offres sont multiples dans les centres de fitness et les différentes salles de sport. Une simple séance d’essai peut se transformer en addiction.

La tonicité du yoga

Pour être à la fois bien dans son corps et dans sa tête, le centre parisien d’art et de danse Eléphant Paname propose une nouvelle offre matinale, baptisée «Holi Yoga». En collaboration avec la marque de soins Aveda, qui fournira des huiles et des crèmes, et sous la direction de Caroline, professeur certifiée de The Yoginist, ce rituel se déroulera un vendredi par mois, de 8h à 9h. En fonction de la saison, la jeune femme adaptera la séance, de la version dynamique à la rentrée, à une pratique plus douce en hiver. Le premier cours, dédié au Vinyasa Fly Flow, incluant des postures de lâcher prise, se tiendra le 21 septembre. Les personnes intéressées par cet atelier (18 euros) doivent impérativement s’inscrire via le site d’Eléphant Paname, notamment.

Le pep de l’afrovibe

Ce cours collectif à la carte des salles CMG (Club Med Gym) de la capitale invite chacun à brûler des calories ­pendant une heure en pratiquant des mouvements de danse venus du ­Brésil, des Caraïbes ou d’Afrique. La séance se divise en sept sessions, allant de l’échauffement à des étirements, en passant par des exercices de cardio. Après quelques entraînements, on aura progressé en matière de coor­dination et le corps sera renforcé.

La détente de l'air Pilates

Parmi les quatre programmes imaginés par le club de sport haut de gamme L’Usine – lequel s’apprête à ouvrir un lieu d’exception au sein de la gare Saint-Lazare –, l’Air Pilates permet de renforcer la ceinture abdominale. L’utilisation des sangles du TRX aide à travailler les muscles en profondeur, tout en gérant sa respiration. Les ­détenteurs d’un abonnement peuvent profiter de ce protocole, chaque mercredi, de 18h30 à 19h30, au centre Beaubourg, à Paris (4e).

Le rythme du piloxing

Keep Cool, qui dispose d’un vaste réseau de salles de sport en France, et qui propose des abonnements à partir de 36,90 euros par mois, a intégré le Piloxing à son planning de cours. Imaginée par la danseuse ­suédoise Viveca Jensen, cette pratique sportive mêle ­Pilates, boxe et danse. Pendant une vingtaine de ­minutes, on enchaîne les postures statiques, les ­uppercuts et autres crochets, avant de bouger au rythme de la musique. Idéal pour les personnes pressées, le Piloxing permet d’affiner la silhouette.

La souplesse des mills barre

Alors qu’elle cartonne aux Etats-Unis, cette nouvelle discipline mêlant fitness et danse classique débarque en France, en cette rentrée, dans les centres de la franchise néo-zélandaise Les Mills. Cet entraînement de 30 à 45 minutes se concentre principalement sur trois zones du corps : fessiers, jambes et ceinture abdominale. Il est recommandé de suivre trois cours par semaine pour gagner en souplesse, modeler son corps et travailler les muscles en profondeur.

