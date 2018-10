La collab' Simone x Sisley pour de beaux cheveux

Le «uber de la coiffure» s’associe à la marque haut de gamme de soins capillaires Hair Rituel by Sisley. Le tout pour un tarif abordable et à domicile.

Jusqu’au 31 mars 2019, le service de beauté mobile Simone propose de profiter d’un programme revitalisant incluant un soin et un brushing (45 min) pour 50 euros et d’une coupe supplémentaire (60 min) pour 80 euros.

Les coiffeurs experts qui se déplacent directement au domicile de la cliente, commencent par la pose d’un sérum revitalisant fortifiant, puis d’un massage relaxant inspiré des techniques shiatsu.

© Simone

Ce soin est suivi de l’application de l’huile précieuse destinée à apporter de la brillance et de la douceur aux longueurs comme aux pointes, tout en laissant une agréable odeur de verveine, de citron, d’ambre et de fleur de pêcher. Une belle occasion de découvrir les produits de la gamme Hair Rituel by Sisley.

Pour profiter de cette offre, il suffit de se connecter sur le site ou l’application de Simone et de prendre un rendez-vous à Paris et sa région, tous les jours, de 7h30 à 22h. A noter que les cheveux doivent être lavés avant la venue du professionnel.

Le plus ? Une pochette composée d’un soin lavant adapté, d’une crème démêlante restructurante et du masque soin régénérant est offerte à chaque cliente. Une bonne idée de cadeau pour un anniversaire ou à l’approche des fêtes de fin d’année.