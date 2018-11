Les décorations de table à shopper pour les fêtes

Les festivités de fin d'année approchent, et les enseignes de décoration ont déjà dressé leurs tables. Verres, assiettes, guirlandes... Rien ne manque, surtout pas d'idées pour préparer les nôtres.

De l'exotisme venu d'Asie chez Alinéa

Univers enchanteur baigné de végétal, la collection Réminiscence d'Alinéa mise sur les matières naturelles et nobles pour des fêtes poétiques qui invitent au voyage. On aime les verres en verre fumé (Nectar à partir de 6 euros), et les assiettes Mangui dont le vert se marie à merveille avec des couverts dorés.

Noël magique chez AM.PM

Honneur à la divination et ambiance mystérieuse garantie avec ces assiettes à dessert Caliope (vendues par quatre en coffret à 39 euros). On aime le bleu indigo des boules de Noël en verre Edinia (lot de 2 à 9,80 euros) associé à la couleur ambrée des verres à eau Leonie (lot de 6 à 71,20 euros).

Noël féérique pour Ikéa

Ikéa a choisi des couleurs profondes, du pourpre (assiette Arv à 3,99 euros) et du bleu riche pour une ambiance envoûtante (petite assiette 2,99 euros et nappe Vinter 29,95 euros).

de la sobriété pour Monoprix

Assiette à pain léopard (4,99), tasse rayée (4,99), assiette plate en porcelaine (6,99), bougeoir (à partir de 9,99)... Monoprix joue avec le doré par petites touches pour une déco simple et chic.

Noël nature du côté de chez Truffaut

Le végétal est aussi à l'honneur chez Truffaut avec ces assiettes en terre cuite au délicat motif fougères (8,50 euros). Une élégante guirlande à petites étoiles (4,95) apporte de sa chaleur.

Cuivre chic pour Conforama

De couleur cuivre vétus, les gobelets (8,99 euros les deux) et verres à vin Copper (8,99 les deux) sont les compagnons de rêve de la vaisselle marron Rondine (2,90 l'assiette plate). La guirlande Losange (12,99 euros) apporte une touche contemporaine, les dessous de plat rondin une note rustique.