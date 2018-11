Le livre collector des 90 ans de Mickey débarque en kiosques

C’est un beau cadeau. Pour célébrer les 90 ans de Mickey, Disney Hachette Presse sort un numéro spécial aux couleurs de cet anniversaire. Concentré de bonne humeur et d’enthousiasme, cet ouvrage collector rassemble les plus belles histoires de la souris la plus célèbre de la planète depuis son apparition en BD.

Disponible en kiosques depuis le 7 novembre, « le livre anniversaire Mickey Mouse 90 ans » (420 pages) attaque par la crème avec « Ça arrivera… Hier » de Casty, une bande dessinée de 72 pages, publiée en 2015 dans « Topolino », le journal de Mickey en italien. Dans cette histoire rocambolesque, qui débute le 18 novembre, jour de l’anniversaire de Mickey, le héros voyage à travers le temps et retrouve Minnie et Mickey des années 1930, ainsi que l’ennemi de toujours, Pat Hibulaire.

Au fil des pages, les lecteurs (re)découvriront également « L’île mystérieuse », « Mickey contre le fantôme noir », « Le sous-marin pirate », « Mickey et la grande mer de sable » ou encore la première planche de « Mickey à travers les siècle », créée en 1952 par le scénariste Pierre Fallot. Dans cette série française culte du journal, à chaque fois que Mickey prend un coup sur la tête, il change d’époque et part à la rencontre des hommes des cavernes, d’Henri IV, des mousquetaires ou encore de Napoléon.

En plus de ces belles aventures, les fans y trouveront une sélection d’informations insolites pour briller en société. Des coulisses de sa création, à sa naissance, en passant par sa relation avec le cinéma et la France, pas moins de 90 secrets sur la souris la plus célèbre de la planète seront dévoilés aux lecteurs. On y apprendra par exemple pourquoi Mickey porte une paire de gants blancs, l’origine de son graphisme, son premier prénom ou encore l’identité de son ancêtre.

Le livre anniversaire Mickey Mouse 90 ans, Hors-série les trésors du Journal de Mickey, Disney Hachette Presse, 8,90€.