Noël 2018 : Dix idées de cadeaux déco

Noël arrive. C'est l’heure de choisir les cadeaux à glisser sous le sapin. Petite sélection d’objets qui pourront satisfaire les amoureux de déco et de design.

Vase Iittala design Alvar Aalto

Présenté pour la première fois lors de l’Exposition universelle de Paris en 1936, sa forme fluide, inspirée des vagues, est soufflée à la bouche à la verrerie Iittala en Finlande. 139 euros chez The Cool Republic.

Lampe de chevet Made

Dotée d’un globe incliné en verre dépoli, la lampe de chevet Vetro pare sa base en métal d'un rose nude pour une touche féminine. Made, 59 euros.

Centre de table Eole Matière Grise

Pour Matière Grise, Constance Guisset a conçu un centre de table graphique et délicat, qui trouvera naturellement sa place sur toutes les tables. Matière Grise, 57 euros.

Dessous de plat PARIS P1 design Nicolas Corre

Récompensé au concours des Ateliers de Paris, ce dessous de plat au design contemporain s'inspire du plan de la ville lumière. Sur le site de Nicolas Corre, 129 euros.

diffuseur de parfum esteban Art Platinium

Ses courbes élancées séduiront les amateurs de design épuré.

Diffuseur de parfum Esteban édition Art Platinium, 79 euros.

Bougies baobab de la collection Stones

Chaque couleur des bougies Baobad est introduite au fur et à mesure du soufflage, afin de créer une matière à la fois dense et transparente rappelant les pierres dures. Un noble écrin pour «Lazuli» et ses délicates senteurs de cardamome, sel de mer et musc. A partir de 92 euros au Bon Marché.

plat de service orval

Motifs de pierres précieuses et de peinture en fusion habillent la collection à l’univers poétique «Minéral» d’Orval. Tel un paysage vu du ciel, ce plat appelle à la rêverie et à l’évasion. Plat de service Minéral, Orval, 15,90 euros.

coussin Picasso jules panju

Réalisée dans les Flandres en utilisant une méthode de tissage ancienne, cette housse de coussin a été créée en collaboration avec la Fondation Picasso. Femme à chapeau, Jules Pansu, 88 euros chez The Conran Shop.

Organiseur Archal De Chez Eno Studio

Idéal pour habiller et/ou ranger un bureau ou une entrée, l'organiseur Archal et sa finition en laiton marient à la perfection le côté pratique à l'esthétique. Il est fourni avec tous ses accessoires. Organiseur Archal, Eno Studio, 225 euros.

Lampe de table Evedal Ikéa

Sa base en marbre fait de chaque lampe une pièce unique... Evedal est d'une beauté absolue éteinte comme allumée. Ikea, 149 euros.