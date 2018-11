Black Friday 2018 : des voyages à petits prix

A l'occasion du Black Friday, de nombreuses entreprises du voyage proposent de partir en vacances à moindre frais. Des offres qui commencent dès ce lundi et seront, selon les prestataires, disponibles jusqu'au 27 novembre.

Des billets en promo

Le transport est souvent l'un des postes de dépense les plus coûteux quand on part en voyage. Pour réduire la facture, les compagnies aériennes, mais aussi cette année ferroviaire, se mettent à l'heure du Black Friday. Pour la première fois, Oui.sncf, l’agence de voyage en ligne de la SNCF, participera à cette opération et proposera, dès vendredi, des offres exclusives sur les cartes de réduction, OUIGO, INTERCITÉS ou bien Ouibus. Des réductions sur les hôtels et les hébergements seront également de mise.

Côté aérien, Vueling compte également, comme l’année dernière, participer à ce rendez-vous de plus en plus populaire et annoncera ses offres spéciales dès demain.

Pour aller chercher le soleil ou visiter la grosse pomme, XL Airways revient avec des offres séduisantes lancées ce lundi, jusqu’au 11 décembre. La compagnie propose ainsi de s’envoler à petits prix pour New York, à partir de 335 € l’aller-retour par personne, pour les Antilles dès 367 € et Punta Cana à partir de 499 €.

Toujours pour les amateurs de destinations lointaines, le comparateur de vols Mister Fly offrira, vendredi, 20 euros de réduction par passager sur les vols longs courriers, soit 40 euros pour un aller-retour.

La black Week : ces enseignes qui lancent leurs promotions dès ce lundi et pour une semaine

Cette année, plusieurs marques anticipent le Black Friday et lancent leurs promotions dès ce lundi 19 novembre. L’agence Weekendesk, spécialiste des week-ends en France et Europe, ouvre ainsi les hostilités dès aujourd’hui et jusqu’au 26 novembre avec plusieurs centaines d’offres à moins 30 %.

Les enseignes comme Carrefour Voyages ou Lidl Voyages se mobilisent également en privilégiant, elles aussi, des ventes anticipées disponibles toute la semaine. Ainsi, dès aujourd'hui et jusqu’au 25 novembre, Carrefour Voyages voit les choses en grand en proposant à ses clients de réaliser jusqu’à 80 % de réductions sur des escapades en camping, des séjours au soleil et quelques croisières. Les frais de dossier seront également offerts. Sur la même période, Lidl Voyages offre, de son côté, entre 100 à 350 euros de réduction avec le code BLACKWEEK.

Des séjours au soleil, au ski, VIP ou Noël en famille

Pour les amateurs de séjours all inclusive, le numéro 1 mondial du voyage TUI qui regroupe des marques comme Look Voyages ou encore Marmara proposera, du 23 au 29 novembre, des réductions allant jusqu’à moins 50 % sur des hôtels, des clubs et des vols. Ces offres seront valables pour des départs entre le 23 novembre et le 31 mars. Parmi elles, il sera par exemple possible de s’envoler pour Cuba, le 3 janvier, et séjourner au club Lookéa de Varadero pour 869 euros par personne en tous compris, soit 40 % de réduction.

Les fans de ski ne seront pas en reste. L'agence Madame vacances a pensé à eux. Du 23 au 26 novembre, elle proposera 20 % de réduction supplémentaire sur ses prix web, y compris les offres déjà en promotion. Elle concerne des séjours de cinq nuits et plus en chalet, hôtel et appartement, pendant toute la période hivernale, et même pendant les vacances scolaires.

Pour un séjour en famille à Noël, Center Parcs et Villages Nature Paris proposeront du 23 au 26 novembre jusqu’à 400 euros de réduction pour une escapade entre le 20 décembre et le 5 janvier, dans l’un des six Center Parcs en France. Les premiers arrivés seront les premiers servis.

Le luxe à moindre frais. Le site Evasions Secrètes, spécialiste des adresses et séjours haut de gamme, lance des remises exceptionnelles, dès ce lundi et jusqu’au 23 novembre. Parmi elles, jusqu’à moins 70 % sur leurs meilleures ventes. Les offres seront, par ailleurs, renouvelées tous les jours.

Des hébergements seuls à petits prix

Les sites spécialisés dans l’hébergement se mettent aussi à l’heure du Black Friday. C’est notamment le cas de la plate-forme Booking qui a travaillé avec plusieurs hébergeurs partenaires pour proposer, du 22 au 27 novembre, à l’occasion du Black Friday mais aussi du Cyber Monday, des offres exclusives allant jusqu’à 40 % de réduction. Les établissements participants à l’opération seront estampillés d’une étiquette noire.

De la même façon, le site Hotels.com lancera du 21 au 27 novembre 2018 des rabais allant jusqu’à moins 75 % sur des hôtels et villas à travers le monde. Des manoirs dans la campagne anglaise aux villas privées avec piscine en Thaïlande, à chacun ses préférences.

Alors que le camping séduit également de nombreux Français , le spécialiste de l'hôtellerie de plein air Siblu organise, dès ce lundi et jusqu'au 26 novembre, une opération d'envergure. Pour toutes les réservations effectuées entre ces dates-là, les clients bénéficieront de 25 % de remise.

Des croisières à prix réduits

Pour ceux qui souhaitent prendre le large, Costa Croisière s participe pour la seconde année au Black Friday et met en vente du 23 au 26 novembre une sélection de croisières en Méditerranée, mais aussi en Europe du Nord. Le croisiériste permettra par exemple de prendre la mer pendant une semaine en Méditerranée à partir de 329 € par personne.

Pierre & Vacances joue les prolongations avec son late black Friday

Cette année, il y a ceux qui anticipent et ceux qui joueront les prolongations. Pour satisfaire tout le monde et surtout les retardataires, Pierre & Vacances organisera, par ailleurs, le Late black friday. Du 30 novembre au 7 décembre, la marque lancera des réductions allant jusqu’à moins 50 % sur ses destinations en bord de mer et jusqu’à moins 30 % sur ses offres à la montagne cet hiver.